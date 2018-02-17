Британец создал арт-проект, подставляя старые фото на снимки современности
- 17.02.2018, 17:59
Студент-фотограф из Нортгемптона неординарно подошел к написанию курсовой в университете.
Студент-фотограф из Нортгемптона неординарно и просто подошёл к написанию курсовой в университете. Он показал в ней связь истории своей семьи и истории города. Британцу удалось рассказать об этом в серии фотографий города, которые он совместил со снимками из семейного фотоальбома. Простое прикладывание фотографий многолетней давности к сегодняшним пейзажам оказалось лучшим способом показать, как меняются люди, в отличие от мест, где они живут, пишет medialeaks.ru.
Кажется, любому человеку свойственны ностальгия и интерес к давно ушедшим временам, в которых он, может быть, даже не жил. Возможно, именно это объясняет всеобщее восхищение отретушированными снимками детей-рабочих 1910-х годов или радость и фрустрацию при виде того, какими были крутыми сегодняшние дедушки и бабушки в молодости. Так что когда студент из Нортгемптона Сэм Джойс посвятил такой ностальгии курсовую, он вряд ли мог прогадать.
Это Сэм (с родителями). Он учится на фотографа, растит дворнягу по кличке Эдди, болеет за футбольный клуб «Нортгемптон Таун» и занимается прочими вещами, свойственными 22-летнему британцу. Учёба в университете каждого в какой-то момент приводит к написанию курсовой, и для своей парень выбрал историю родного городка Вудворда, пишет The Daily Mail.
Сэм не просто поснимал старые здания в Вудворде, а добавил в работу жизни. Он пролистал старый семейный фотоальбом, где за десятилетия, которые его родители, дедушки-бабушки и прародители прожили в Вудворде, скопилось множество фотографий, сделанных на местных улицах.
Сэм выбрал из них лучшие и прошёлся по городу, воспроизводя снимки. Парень держал перед собой фото так, чтобы оно вливалось в существующие пейзажи. В результате получился арт-проект, показывающий, как за сорок лет менялась обстановка и совсем не изменилось место, где жила семья.
К примеру, на фото ниже кадр из детства самого Сэма: это его дом и семейный праздник, на котором собралось множество родственников.
А это снимок с его матерью, прогуливающейся по улицам в детстве.
Когда мама Сэма выросла, родственники купили ей машину. С тех пор машины изменились, но дома на этой улице остались такими же — только газоны стригут иначе.
Идея подставлять старые снимки на современные фото не нова. В прошлом году такие коллажи прославили фотографа из Азербайджана, который путешествовал по Европе и с потрясающей точностью воссоздавал известные старые снимки. Но Сэм пока единственный, кто посвятил этому курсовую (и судя по популярности в сети, получит за неё хорошую отметку).
Парень показал, что со времён женитьбы его прародителей местная церквушка ничуть не изменилась. Возможно, даже лавочка рядом с ней стоит всё та же.
А глядя на местные здания, можно и оценить их прочность, и посетовать на то, что за последние полвека они так и не были отреставрированы.
Сэм сфотографировал даже могилу одного из своих прапрародителей. И фото его матери на ней показывает, что он просто повторил поступок дедушки.
Но снимок аттракциона с ярмарки из прошлого самый старый в его коллекции. Сэм даже не знает точно, когда была сделана оригинальная фотография.