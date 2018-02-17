Британец создал арт-проект, подставляя старые фото на снимки современности 17.02.2018, 17:59

Фото: The Daily Mail

Студент-фотограф из Нортгемптона неординарно подошел к написанию курсовой в университете.

Студент-фотограф из Нортгемптона неординарно и просто подошёл к написанию курсовой в университете. Он показал в ней связь истории своей семьи и истории города. Британцу удалось рассказать об этом в серии фотографий города, которые он совместил со снимками из семейного фотоальбома. Простое прикладывание фотографий многолетней давности к сегодняшним пейзажам оказалось лучшим способом показать, как меняются люди, в отличие от мест, где они живут, пишет medialeaks.ru.

Фото: The Daily Mail

Кажется, любому человеку свойственны ностальгия и интерес к давно ушедшим временам, в которых он, может быть, даже не жил. Возможно, именно это объясняет всеобщее восхищение отретушированными снимками детей-рабочих 1910-х годов или радость и фрустрацию при виде того, какими были крутыми сегодняшние дедушки и бабушки в молодости. Так что когда студент из Нортгемптона Сэм Джойс посвятил такой ностальгии курсовую, он вряд ли мог прогадать.

Фото: The Daily Mail

Это Сэм (с родителями). Он учится на фотографа, растит дворнягу по кличке Эдди, болеет за футбольный клуб «Нортгемптон Таун» и занимается прочими вещами, свойственными 22-летнему британцу. Учёба в университете каждого в какой-то момент приводит к написанию курсовой, и для своей парень выбрал историю родного городка Вудворда, пишет The Daily Mail.

Сэм не просто поснимал старые здания в Вудворде, а добавил в работу жизни. Он пролистал старый семейный фотоальбом, где за десятилетия, которые его родители, дедушки-бабушки и прародители прожили в Вудворде, скопилось множество фотографий, сделанных на местных улицах.

Сэм выбрал из них лучшие и прошёлся по городу, воспроизводя снимки. Парень держал перед собой фото так, чтобы оно вливалось в существующие пейзажи. В результате получился арт-проект, показывающий, как за сорок лет менялась обстановка и совсем не изменилось место, где жила семья.

К примеру, на фото ниже кадр из детства самого Сэма: это его дом и семейный праздник, на котором собралось множество родственников.

Фото: The Daily Mail

А это снимок с его матерью, прогуливающейся по улицам в детстве.

Фото: The Daily Mail

Когда мама Сэма выросла, родственники купили ей машину. С тех пор машины изменились, но дома на этой улице остались такими же — только газоны стригут иначе.

Фото: The Daily Mail

Идея подставлять старые снимки на современные фото не нова. В прошлом году такие коллажи прославили фотографа из Азербайджана, который путешествовал по Европе и с потрясающей точностью воссоздавал известные старые снимки. Но Сэм пока единственный, кто посвятил этому курсовую (и судя по популярности в сети, получит за неё хорошую отметку).

Парень показал, что со времён женитьбы его прародителей местная церквушка ничуть не изменилась. Возможно, даже лавочка рядом с ней стоит всё та же.

Фото: The Daily Mail

А глядя на местные здания, можно и оценить их прочность, и посетовать на то, что за последние полвека они так и не были отреставрированы.

Фото: The Daily Mail

Сэм сфотографировал даже могилу одного из своих прапрародителей. И фото его матери на ней показывает, что он просто повторил поступок дедушки.

Фото: The Daily Mail

Но снимок аттракциона с ярмарки из прошлого самый старый в его коллекции. Сэм даже не знает точно, когда была сделана оригинальная фотография.