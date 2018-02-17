закрыть
17 февраля 2018, суббота, 19:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Алексей Навальный рассказал, сколько стоят часы Путина

4
  • 17.02.2018, 18:54
  • 4,094
Алексей Навальный

Российский политик продолжает разоблачать коррупцию в стране.

Президент России Владимир Путин задекларировал за шесть лет 38 млн рублей ($671 тыс.) зарплаты. При этом его коллекция часов, о которой можно судить по официальным фотографиям главы Кремля, оценивается в 36 млн рублей, сообщает российский оппозиционный политик Алексей Навальный, пишет "Гордон".

В видеосюжете на своей странице в YouTube он отмечает: "Путин, видимо, попросил авансом деньги за шесть лет и все их потратил на часы". По словам Навального, декларация о доходах Путина – наглый и беспардонный документ.

Навальный возглавляет Фонд борьбы с коррупцией, который занимается расследованием фактов незаконного обогащения высших должностных лиц РФ.

Доход президента России Владимира Путина в 2016 году, согласно его декларации, составил 8 млн 858 тыс. рублей (примерно $156 тыс.)

В минфине США в 2016 году утверждали, что зарплата российского президента не соответствует его реальному финансовому состоянию, нажитому благодаря коррупции.


популярное за неделю

Мнение

Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович
«Тесла» и блокировщики
«Тесла» и блокировщики Наталья Радина
Блокировка «Хартии-97» является большим шагом назад в отношениях с Евросоюзом
Блокировка «Хартии-97» является большим шагом назад в отношениях с Евросоюзом Агнешка Козловская-Раевич