Британский военный специалист: Путин все же вторгнется в Украину 16 17.02.2018, 19:56

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Источник: mikroskop.net.ua

Он уже готовится.

Довольно нерадостные перспективы на фоне того, что от властей мы постоянно слышим о том, что конфликт на Донбассе скоро будет закончен.

До недавна был в Украине некий Глен Грант — британский полковник, который на протяжении трех лет участвовал в работе комитета реформ Министерства обороны, и вот, он уехал, пишет офицер ВСУ Анатолий Кравчук, пишет сайт mikroskop.net.ua.

Уехал из страны, не с цветами и благодарностью за оказание практической помощи по приближению украинской армии дк натовским стандартам, а по-тихому, предварительно правда, передав свой отчет, как нужно — по команде, а потом, собственно, не увидев никакой реакции на него со стороны тех, кому он адресовался, представил его через СМИ широкой публике, информирует news.eizvestia.com.

Скажу честно. Читая его, сердце сжималось от грусти, потому что писал британский полковник о моей, об украинской армии, о той армию, которая приступила к активной фазе реформирования два года назад и практически за эти два года выполнила 90% от спланированных мероприятий, а меры мы планировали вместе с нашими коллегами из США и Альянса, и это не я сказал, потому что я так хорошо говорить не умею.

Так сказал Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи в Вашингтоне с руководством Пентагона, но не об этом сейчас.

Вернусь лучше к Глену Гранту и предоставлю всего несколько его тезисов из огромного доклада, напечатанного в Kyiv Post, и начну из убеждения полковника: «Путин должен вторгнуться в Украину. Он еще не готов. Но признаки его подготовки четкие. Он продолжает воевать и убивать на Донбассе. Он продолжает войну и испытания нового оружия, людей и методов в Сирии. Он усиливает военную мощь в Крыму. Он усиливает Калининград для блокировки западного подкрепления. Он оставляет военное оборудование в Беларуси.

Он продолжает переоборудовать армию, особенно танками и современными технологическими системами. Все это выходит за рамки любых потребностей мирного времени. Он тратит ограниченные национальные ресурсы на военных, вместо удовлетворения потребностей в других местах.

Он продолжает готовиться в предвидении стратегической войны на западе, а это значит, что Украина не сможет избежать нападения и станет главной целью. Российское Министерство обороны открыто говорит в средствах массовой информации, что им нужны еще три года для перевооружения армии на западе танками и завершения обучения. Это время не должна упустить Украина».

Реакцию Запада на явную угрозу со стороны России господин Глен оценивает так: «Только США, Польша и страны Балтии серьезно относятся к этой угрозе. Другие ждут и надеются, что все это успокоится. Даже НАТО работает только вполсилы …», - говорит британский специалист.

По материалам "Обозревателя".