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Миллионер оригинально поздравил литовцев с национальным праздником

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  • 17.02.2018, 20:16
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Паулюс Аршаускас
Фото: LNK

Паулюс Аршаускас превратил свой Lamborghini в такси и бесплатно возил пассажиров.

16 февраля когда Литва отмечала 100-летие восстановления Независимости несколько клиентов такси, которые заказали проезд, были удивлены что к ним на своём Lamborghini, украшенном литовским флагом, приехал миллионер Паулюс Аршаускас, пишет Delfi.

Пассажиров по случаю праздника он возил бесплатно и записал видео, в котором объяснил свой поступок так: хорошо делать добро.

"Всю Литву мы поздравляем с праздником Столетия - это очень красивая дата, поэтому я думаю, что каждый патриот должен сделать что-то хорошее, а мы именно сегодня удивим жителей Вильнюса - вместе с фирмой такси будем возить пассажиров бесплатно на этом автомобиле", - сказал в своем видеосюджете Аршаускас.

Многие клиенты были удивлены.

"А одна девушка сразу сказала: знаешь, ты не похож на таксиста", - признается Паулюс. Аршаускас вместе со своим партнером в Литве основал фирму, занимающуюся криптовалютами, и за часть заработанных денег купил впечатляющих размеров Lamborghini Huracan. Литва в пятницу праздновала столетие восстановления государства. 16 февраля 1918 года Литовский Совет подписал в Вильнюсе Акт о восстановлении независимого Литовского государства.


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