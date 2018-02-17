Михаил Жемчужный продолжает отстаивать свои права 1 17.02.2018, 20:40

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Михаил Жемчужный

Политзаключенный будет добиваться перевода в другую колонию.

8 февраля закончился месячный срок содержания политзаключенного Михаила Жемчужного в ПКТ исправительной колонии №9 г. Горки. Как стало известно правозащитному центру "Весна", в этот же день он получил очередное наказание - 10 суток заключения в ШИЗО. Причина прежняя: отказ переходит в отряд, сформированный из заключенных с "низким статусом". Это уже 19-е взыскание, наложенное на Михаила Жемчужного с августа 2017 года, после перевода в Горецкую колонию.

Во время пребывания Михаила Жемчужного в ПКТ его дважды посещал представитель Могилевской областной прокуратуры, реагируя на жалобы о непредоставлении администрацией колонии безопасных условий содержания, а также на жалобы об угрозах со стороны спецконтингента, которые, по мнению политзаключенного, организованны администрацией. Проверка пока не завершена.

В прокуратуру и администрации колонии направлены жалобы по поводу нападения на Михаила Жемчужного 24 января неизвестным в черных очках, черной шапке и перчатках в коридоре санчасти исправительного учреждения. Оперативные сотрудники колонии уже приняли заявление политзаключенного, но результаты проверки инцидента пока неизвестны.

Нет пока и результатов проверки фактов, связанных с несколькими эпизодами пищевого отравления Михаила Жемчужного, которые имели место в конце декабря 2017 года и 28 января текущего года. 12 февраля по данным эпизодам с политзаключенным встречались представители санэпидемстанции после полученных жалоб от правозащитников. Сейчас Жемчужный поставлен медиками на очередь на проведение рентгена желудка.

Михаил Жемчужный активно обжалует наложенные на него взыскания и в судебном порядке. Получив на днях из управления ДИН по Могилевской области отказ в удовлетворении жалобы на вынесенные взыскания в сентябре-октябре 2017 года (4 сентября - один месяц ПКТ, 5 октября - 10 суток ШИЗО, 16 октября - 10 суток ШИЗО, 26 октября - пять суток ШИЗО ), политзаключенный направил жалобу по данным взысканиям в Горецкий районный суд.

В этот же суд направлена также жалоба на вынесенное 23 января текущего года взыскание в виде 3 суток ШИЗО (оно было вынесено во время пребывания Жемчужного в ПКТ, основанием администрация назвала несоблюдение уборки помещения).

На 10 часов утра 5 марта в Могилевском областном суде назначено рассмотрение кассационной жалобы на решение Горецкого районного суда от 2 января который отказал в удовлетворении жалобы на предыдущие 3 взыскания, вынесенные в августе 2017 года.

Отстаивая свое человеческое достоинство и борясь за безопасность жизни и здоровья, Михаил Жемчужный намерен в ближайшее время обратиться в Департамент исполнения наказаний о переводе его из ИК №9 г. Горки в другое место отбывания наказания.