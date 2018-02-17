Родители возмущены непонятными поборами в молодеченской школе 7 17.02.2018, 20:59

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Молодечненская средняя школа №14

Фото с сайта учебного заведения

Очередной случай поборов со стороны администрации школы.

В Редакцию nina.nn.by обратилась мать одного из учеников молодечненской средней школы №14. Руководит ей Калина Капуцкая, сейчас она баллотируется в местные «депутаты». Это та самая школа, которая в декабре прославилась на всю страну, сделав платный вход для родителей на предновогодний детский утренник. После того, как ситуация широко обсуждалась в прессе, это нововведение отменили. Но родители жалуются, что поборы как были, так и остаются.

Мать, которая беседовала с журналистами, попросила не называть ни ее имени, ни класс, в котором учится ребенок, поскольку не хочет, чтобы после кто-то на нем «отыгрывался». Женщина говорит, что обращается не только от себя, а от общества родителей школы, которые хотят остановить постоянные денежные сборы.

Калина Капуцкая, директор

Фото с сайта школы

«Родителям звонили на мобильные телефоны и говорили: «Ваш ребенок будет участвовать в школьном утреннике, там будет танец, поэтому с вас 15 рублей». Нам объясняли, что школа якобы будет шить костюмы для этого танца. Если же мы спрашивали, отдадут нам потом эти костюмы назад, так как мы платим за них деньги, нам отказывали: «Мы не можем. Представьте, если бы мы всем раздавали костюмы, что бы тогда получилось?» — рассказывает о ситуации мать школьника.

С ее слов, родителям, которые говорили, что не смогут принести эти деньги, учительница танцев отвечала так: «Тогда ваш ребенок не будет танцевать».

«Это, конечно, сильно задело многих родителей. Мы считаем несправедливым, что кто-то из детей не будет допущен к утреннику, потому что родители не смогли принести 15 рублей. Причем непонятно кому и на что. Мы ведь даже не знаем, действительно ли будут шить костюмы, нам никто никогда не отчитывается, куда пошли деньги! Это не первый раз, они так действуют на протяжении лет пяти. Родители молча несут деньги, а вещи, якобы купленные за них, потом никто не возвращает», — продолжает собеседник.

По ее словам, учительница танцев также предлагала некоторым родителям, которые хотят забрать костюмы, доплатить.

Родители уже пожаловались на эту ситуацию в Управление образования Миноблисполкома. Тем, кто уже успел сдать деньги, их вернули и принесли извинения.

Журналисты обратились к директору школы Калине Капуцкой с просьбой разъяснить ситуацию, но она утверждает, что слышит о ней впервые:

«Ни с кого никто ничего не собирает. Я не знаю, что вы мне такое говорите. Какие утренники? Такого нет. Вас дезинформировали. Пусть ко мне приходят и решают вопрос. Ко мне никто не обращался», — прокомментировала она.