В Косово празднуют 10-летие провозглашения независимости 17.02.2018, 21:06

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17 февраля 2008 года, Ассамблея Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость страны от Сербии.

Сегодня, 17 февраля, в Косово отмечают 10 годовщину отделения от Сербии и провозглашения независимости страны, пишет frontnews.eu.

Именно в этот день, 17 февраля 2008 года, Ассамблея Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость страны от Сербии. Через месяц косовские сербы во время протестов против независимости захватили здание суда, которое обивали миротворцы ООН. Однако после зачистки здания митингующие забросали камнями, гранатами и коктейлями «Молотова» колонну миротворцев, в результате чего пострадали более 40 военнослужащих. После этого ООН приказало вывести свои войска из региона.

Дальнейшее согласование ситуации с независимостью Косово происходило дипломатическим путем, в частности благодаря решению Международного суда ООН, признавшего законность провозглашения независимости. В 2011 году под эгидой Европейского союза впервые состоялись переговоры между Сербией и Косово, во время которых была достигнута договоренность о выводе сербских администраций из страны.

Сейчас Косово признали 116 стран мира.