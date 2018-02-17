Китай начал поставки яблок в Россию и Беларусь 11 17.02.2018, 21:36

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Первая партия груза уже направлена.

Китайские производители фруктов начали поставки яблок в Россию и Беларусь, сообщает ТАСС.

Новый железнодорожный грузовой маршрут, открытый между городом Линьи (восточная провинция Шаньдун) и Минском начал функционировать. Первая партия груза из 26 тонн тонн яблок и 26 тонн чеснока уже направлена в Россию и Беларусь.

Раньше Китай не имел возможности осуществлять экспорт яблок в Беларусь. Сюда поступали только груши и чеснок. Транспортировка яблок по морю занимала слишком много времени и существенно увеличивала логистические расходы.

Грузовой железнодорожный маршрут между Линьи и Минском был открыт 26 января 2018 года. Его общая протяженность составляет около 10 тысяч километров, а время в пути — 16 суток. Грузовые перевозки морским путем занимают на 30 дней больше.