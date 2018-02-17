Советник президента США: Российское вмешательство в выборы - неопровержимо 2 17.02.2018, 21:58

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Герберт Макмастер

Герберт Макмастер прокомментировал обвинительное заключение спецпрокурора Мюллера.

Советник президента США Герберт Макмастер заявил, что новые обвинения, предъявленные следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, «неопровержимо» свидетельствуют о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, сообщает «Голос Америки».

«Учитывая обвинительное заключение ФБР, теперь мы видим неопровержимые доказательства», - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе прошлого года разведслужбы США выступили с совместным заявлением о том, что российские власти вели масштабную деятельность, пытаясь повлиять на ход президентской избирательной кампании. При этом расследование, которое курирует спецпрокурор Мюллер, пока не установило, повлияли ли действия Москвы на исход выборов.

Выступая в Мюнхене, Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон пока не готов обсуждать вопросы сотрудничества с Москвой в сфере кибербезопасности.

«Мы бы очень хотели наладить кибердиалог, но сделаем это только когда Россия по-настоящему откажется от ведения изощренного шпионажа», - сказал советник президента США.