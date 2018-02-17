Николай Козеко об оценках Кушнира: Абсолютный беспредел 4 17.02.2018, 22:30

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Антон Кушнир

Тренер сборной Беларуси по фристайлу прокомментировал судейство на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, белорус Антон Кушнир во втором раунде квалификации набрал 121,27 баллов – до 6-го места, которое дает право на участие в финале, не хватило 0,45 балла, пишет «Трибуна»:

«Я думаю, здесь свели счеты и решили избавиться от конкурентов еще на стадии квалификации. Это реальный конкурент. Там были судьи из Китая, России и Швейцарии. Явно несправедливые оценки. Никто из тренеров не понял, чем Антон провинился перед ними. Абсолютный беспредел», – считает Николай Козеко