«Сахарный кризис»: Почему одно из лучших предприятий Беларуси терпит убытки 17.02.2018, 22:57

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ФОто: sugar.by

В белорусских магазинах появился российский сахар, который дешевле белорусского.

В пятницу, 16 февраля, Александр Лукашенко посетил Слуцк. По информации местного сайта «Кур'ер», причина визита связана с «сахарным вопросом».

В белорусских магазинах появился российский сахар, который дешевле белорусского. И на Слуцком сахарорафинадном комбинате работникам сообщили, что могут уменьшить премии...

Напомним, что летом 2016 года Слуцкий сахарорафинадный комбинат передал государству часть акций. Теперь контрольный пакет в 51% находится в собственности Госкомимущества.

Когда начался кризис?

В начале 2017 года на Слуцком сахарорафинадном комбинате уже говорили о тревожных сигналах, которые сулили большие проблемы в будущем. На российском внутреннем рынке впервые за всю историю появились излишки сахара.

«Если вы заметили, в магазинах Слуцка, Солигорска, Минска уже появился российский сахар. Россияне снижают цену, чтобы поставлять свою продукцию в Беларусь. Россия становится нашим конкурентом, — говорил Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат. — Очень скоро нам будет сложно конкурировать с россиянами и бороться за рынки сбыта».

Почему это происходит?

Осенью 2017 года в сетевых магазинах появилось много дешевого российского сахара. Разбежка составляла от 30 копеек за килограмм. А в некоторых гипермаркетах слуцкого сахара вообще не было.

На слуцком комбинате назвали несколько причин, почему так происходит:

Цена на газ для белорусских предприятий в четыре раза выше, чем для российских.

Большую роль играет ценообразование на сахарную свеклу. В России цена на свеклу привязана к цене на сахар. Падает цена на готовую продукцию, соответственно, снижается заготовительная цена на свеклу. Поэтому заводы не страдают, если сахар на рынке дешевеет. В Беларуси же закупочную цену на свеклу подняли на 11%, несмотря на то, что рыночная цена на сахар упала.

У российских предприятий мало складов, хранить сахар негде. Производители «скидывают» сахар торговле, которая хранит его у себя и не упускает возможности диктовать свои цены на сахар при его закупке.

В то же время слуцкий сахар в Москве дешевле, чем в местных магазинах. Один кг сахара стоит 1 белорусский рубль.

Добавлено в 15.28. Президенту во время визита в Слуцк пояснили, почему такая разница между ценой на российский и белорусский сахар

Что делал сахарорафинадный комбинат?

Слуцкиий сахарорафинадный комбинат совместно с другими такими же предприятиями страны пытались поднимать вопросы дешевизны российского сахара перед правительством. По словам слуцких сахарников, другие производители сахара находились еще в более сложной экономической ситуации. Слуцкое предприятие пока держит на плаву финансовый запас прошлых лет.

В январе этого года на Слуцком сахарорафинадном комбинате работников уведомили о том, что условия труда, возможно, изменятся. Есть вероятность, что премии в этом году уменьшатся. Представитель предприятия объяснил журналистам, что сокращение премий действительно возможно, если экономическое состояние комбината ухудшится.

«Сейчас есть вопросы с продажей нашего сахара. Мы можем дойти до того периода, когда предприятие начнет работать без прибыли: это возможно в середине года или когда-то еще. Тогда вопрос выплаты премии будет решать руководство комбината. И она, возможно, будет ниже», — сказали на слуцком комбинате.

Как власть отрегулировала цены на сахар в магазинах?

Власти Беларуси решили регулировать цену на сахар по причине появления на прилавках российского продукта, который заметно дешевле белорусского. К примеру, в одной из торговых сетей сейчас российский кристаллический свекловичный сахар стоит 1,39 рубля за килограмм, а слуцкий и городейский — 1,59 рубля.