Шариковы во власти 22 Владимир Величкин, «Брестская весна»

18.02.2018, 9:59

11,216

Прошло почти 40 лет со службы в Советской армии, и тут – дежавю.

Статья на «Хартии-97» о том, что бобруйским «тунеядцем» ставят в пример дворника с кандидатской степенью, напомнила мне о молодости, срочной службе в Советской армии и неуставных отношениях между солдатами. Соответственно со сроком службы бойцы делились на «молодых», «салаг», «черпаков» и наконец «дедов».

Так вот среди «черпаков» у нас был один ефрейтор, который смог закончить только 8 классов. В армию он попал не сразу, через недобор, так как по закону без среднего образования в армию не брали. Вечерней школы этот ефрейтор не потянул, поэтому попал в армию не со своим годом призыва.

А среди «молодых» попался кандидат наук, наивный интеллигент должен был отбыть свои полтора года «в сапогах».

Так вот, этот ефрейтор с базовым образованием патологически возненавидел интеллигентного коллегу. Пользуясь высшем статусом всячески старался публично унизить кандидата наук. Наибольшим наслаждением, вплоть до того, что ефрейторовы глаза в этот момент сверкали и замасливались, для него было смотреть, как кандидат наук убирает.

С личным составом замполиты регулярно проводили занятия по изучению идеологии марксизма-ленинизма, предпочтительно работ Ленина. И благодаря Ленину я понял, что, оказывается, ефрейтор руководствуется советами Ленина по «воспитанию и уничтожению буржуев и интеллигенции» во время классовой борьбы, когда издевается над кандидатом наук - таким образом успокаивает свой неизлечимый комплекс неполноценности.

Прошло почти 40 лет с тех пор и та-да-да! Дежавю - кандидат наук Дмитрий Дайнеко вот уже семь лет работает уборщиком!

А кто же там руководители? Это не просто Шариковы во власти - это государство деградирует. Одни теряют квалификацию, пока скребут вениками улице, а других учить некому, так как те, кто мог бы их учить метут улицы.

Владимир Величкин, «Брестская весна»