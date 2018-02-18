Жириновский о разгроме россиян в Сирии: Триста семей остались без отца 18.02.2018, 10:11

9,935

Фото: EPA/UPG

Председатель ЛДПР признал реальные цифры потерь в Дейр-эз-Зор.

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский на пресс-конференции 16 февраля заявил, что в результате гибели российских военных в Сирии без отцов остались 300 семей.

Он отметил, что в РФ высокая смертность мужчин по разным причинам. "Воюют они. Вот сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что? Вдовы остались. Неважно, что они не были официальными военнослужащими, они наши русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа. И это же постоянно происходит. А в Афганистане столько погибло? Все 72 года после войны гибнут русские мужчины", – сказал лидер ЛДПР. Видео опубликовало в Facebook издание "Настоящее время".

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

Позже российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников из частной военной компании "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод.

Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе.