Канадский рэпер объяснил, зачем раздал прохожим миллион долларов 4 18.02.2018, 10:52

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Рэпер Дрейк назвал это «самым важным делом» в его жизни.

Рэпер Дрейк опубликовал клип на песню God’s Plan («Божий замысел»), бюджет которого составил почти миллион долларов — Дрейк раздал деньги случайным прохожим, оплатил посетителям супермаркета их покупки и сделал пожертвование школе, сообщает Lenta.ru. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

— Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу, — говорится в предисловии к клипу. Дрейк также отдал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете и подарил юному фанату машину.

В Instagram рэпер назвал эту акцию «самым важным делом в его жизни».

Публикация от champagnepapi (@champagnepapi) Фев 15, 2018 в 9:09 PST

В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.