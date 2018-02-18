Макрон возвращает призыв в армию Франции 3 18.02.2018, 10:59

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Это было одним из предвыборных обещаний политика.

Эммануэль Макрон объяснил, что он хотел бы «дать всем молодым людям прямой опыт работы с армией и ее требованиями». Во время кампании будущий президент Франции утверждал, что это пробудит у молодых французов чувство патриотизма и социальной солидарности, сообщает gazeta.pl (перевод – nn.by).

Планируется, что обязательная военная служба будет длиться от трех до шести месяцев. Если закон вступит в силу, каждый год от 600 до 800 тысяч французов будут проходить военную службу.

Решение Эммануэля Макрона вызвало раскол во французском правительстве, однако президент Франции не намерен отказываться от своего предвыборного обещания. Подробная информация о решении будет представлена в апреле. Обязательная военная служба будет восстановлена с 2019 года.

Эммануэль Макрон — первый современный президент Франции, который не имеет военной подготовки. Когда он достиг соответствующего возраста, во Франции не было обязательной военной службы.