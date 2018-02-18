В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
- 18.02.2018, 11:15
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На борту лайнера находились 66 человек.
Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу компании Aseman Airlines, чей самолет разбился в провинции Исфахан.
«Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72−600 погибли при крушении», — сказал он, подтвердив, что на борту находились 66 человек.
#BREAKING— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 18 lutego 2018
Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE
#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 18 lutego 2018