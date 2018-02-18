В Иране потерпел крушение пассажирский самолет 18.02.2018, 11:15

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ФОто: PressTV

На борту лайнера находились 66 человек.

Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу компании Aseman Airlines, чей самолет разбился в провинции Исфахан.

«Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72−600 погибли при крушении», — сказал он, подтвердив, что на борту находились 66 человек.