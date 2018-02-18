закрыть
18 февраля 2018, воскресенье, 17:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Иране потерпел крушение пассажирский самолет

  • 18.02.2018, 11:15
  • 2,847
ФОто: PressTV

На борту лайнера находились 66 человек.

Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу самолета, погибли. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на главу компании Aseman Airlines, чей самолет разбился в провинции Исфахан.

«Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72−600 погибли при крушении», — сказал он, подтвердив, что на борту находились 66 человек.


популярное за неделю

Мнение

Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович
«Тесла» и блокировщики
«Тесла» и блокировщики Наталья Радина