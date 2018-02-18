Генсек НАТО: Нам нужны свободные и независимые СМИ 3 18.02.2018, 11:16

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Йенс Столтенберг

Фото: Liga.net

Лучший ответ на российскую пропаганду — правда.

Североатлантический альянс должен разными способами противостоять вмешательству России в политические системы других стран и использование «еще большей пропаганды» в этом случае — не лучший способ. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNBC в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы видели много сообщений и много примеров того, как Россия вмешивается в демократические политические процессы во многих странах, в том числе в странах НАТО, и мы должны иметь возможность противостоять этому разными способами», — сказал он.

В частности, по его словам, главы оборонных ведомств стран-членом альянса на встрече в Брюсселе в минувшую среду уже договорились активизировать усилия по кибербезопасности, чтобы злоумышленникам «было сложнее проникнуть в сети стран НАТО».

Однако, помимо этого, необходимо бороться с вмешательством России «фактами», уверен генсек НАТО. «Я не думаю, что лучший способ отвечать на пропаганду и дезинформацию еще большей пропагандой, но фактами и правдой», — сказал он. «Для этого нам нужны свободные, независимые СМИ», — уточнил он, подчеркнув, что это «лучший способ обеспечить свободные открытые демократические процессы».