Мексиканский лыжник стал звездой Олимпиады, хотя пришел на финиш последним 1 18.02.2018, 11:30

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Фото: reuters

Выступление Германа Мадрасо назвали триумфом олимпийского духа.

Мексиканский лыжник Герман Мадрасо стал звездой Олимпиады в Пхенчхане, хотя пришел на финиш последним. Спортсмен участвовал в 15-километровой гонке и уже этот факт — большое достижение. Дело в том, что Мадрасо впервые встал на лыжи чуть более года назад, когда ему было 42 года. За месяцы упорных тренировок он смог пройти отбор на Олимпиаду, а еще ему доверили нести флаг Мексики на церемонии открытия Игр, сообщает meduza.io.

Мадрасо пробежал 15 километров свободным стилем за 59,35 минуты и проиграл победителю гонки швейцарцу Дарио Колонья почти 26 минут. Но мексиканца встречали на финише аплодисментами. Он финишировал, держа флаг своей страны. Выступление Германа Мадрасо называют настоящим триумфом олимпийского духа.