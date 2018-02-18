закрыть
18 февраля 2018, воскресенье, 17:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Мексиканский лыжник стал звездой Олимпиады, хотя пришел на финиш последним

1
  • 18.02.2018, 11:30
  • 3,303
Фото: reuters

Выступление Германа Мадрасо назвали триумфом олимпийского духа.

Мексиканский лыжник Герман Мадрасо стал звездой Олимпиады в Пхенчхане, хотя пришел на финиш последним. Спортсмен участвовал в 15-километровой гонке и уже этот факт — большое достижение. Дело в том, что Мадрасо впервые встал на лыжи чуть более года назад, когда ему было 42 года. За месяцы упорных тренировок он смог пройти отбор на Олимпиаду, а еще ему доверили нести флаг Мексики на церемонии открытия Игр, сообщает meduza.io.

Мадрасо пробежал 15 километров свободным стилем за 59,35 минуты и проиграл победителю гонки швейцарцу Дарио Колонья почти 26 минут. Но мексиканца встречали на финише аплодисментами. Он финишировал, держа флаг своей страны. Выступление Германа Мадрасо называют настоящим триумфом олимпийского духа.


популярное за неделю

Мнение

Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович
«Тесла» и блокировщики
«Тесла» и блокировщики Наталья Радина