«В обычном магазине на одежду такие цены, что жить страшно» 13 18.02.2018, 11:36

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Что продают и покупают в могилевских «секондах».

Могилеву по-прежнему не везет на фирменные магазины одежды крупных мировых брэндов, аутлеты и настоящие распродажи в торговых центрах. Рынок отреагировал мгновенно — «расцвел» секонд-хендами. Они открылись и в спальных районах, и в центре Могилева.

Портал tut.by расспросил горожан, каково это — одеваться в вещи, которые до тебя кто-то носил, и почему «секонды» стали так популярны. Снова.

— У меня примерно половина гардероба — это вещи, купленные в «секонде», — рассказывает могилевчанка Анастасия. И показывает: — Вот, свитер на мне из «секонда», рублей 20 стоил, джинсы — тоже, но цену не помню.

Они с мужем уже почти два года обновляют гардероб в секонд-хенде — с момента, как стали жить отдельно от родителей. Разве что нижнее белье, носки, шапки и обувь покупают новыми. Правда, недавно купили в «своем любимом секонде» новые кеды. Мужские — за 25 рублей, женские из натуральной замши — за 37.

— За такую цену обувь можно купить только на рынке, но ее относишь месяц-два — развалится, — уверена Анастасия. И приводит в пример, как в поисках куртки из кожзама обошла все рынки: цены — от 50 рублей и качество сомнительное. Зато в секонд-хенде нашли желаемое, причем пришли с супругом в день скидок и купили две куртки за 36 рублей.

— Они обе были темно-фиолетового цвета, но разного оттенка. Я же девочка, я не могла выбрать одну. Муж сказал: бери все, — улыбается могилевчанка.

«Любимым секонд-хендом» семьи оказался довольно большой магазин «бэушных» вещей на окраине города. Воодушевившись словами Анастасии о том, что здесь и натуральные шубы продают, переступили порог светлого просторного зала с длинными рядами металлических стоек вечером в четверг. Людей — много, одежды — не очень.

— Да вы просто не в то время пришли — уже почти все разобрали, — говорит женщина в строгом пальто с меховым воротником, перебирая вешалки с джинсами.

— У них в субботу завоз — вот когда приходить нужно. А с понедельника — скидки, которые к пятнице увеличиваются до 90%. Но к пятнице ничего толкового и не остается. Сегодня, кстати, 80%-ная скидка, так что смотрите, может, что и найдете.

И пока мы бродим среди стендов с футболками, пиджаками, джинсами, детской одеждой, вывешенными по цветам и размерам, примерочные не пустуют. Кто-то заходит в них не с парой вешалок — с тележками, наполненными вещами.

Говорят, чтобы найти в секонд-хенде что-то стоящее, нужны сноровка и иногда даже талант. А еще — хороший глазомер, чтобы сразу определять, стоит ли брать вещь в примерочную. Это не про нас. Взгляд цепляется за теплые вязаные свитера и кардиганы — сплошь в затяжках и кажущиеся безразмерными. Странного фасона платья и сарафаны переплюнули разве что несколько пар обуви ну очень смелого дизайна. Но довольные лица покупателей на кассе говорят, что мы точно что-то упускаем.

Окей, начинаем сначала. Классический светло-серый тренч сегодня стоит не 36 рублей, а 7,2 рубля — можно было бы взять, если бы подошел размер. Рубашки в полоску — тренд весны-2018! — за 3 рубля (без скидки — 15). Серая блузка с жабо от H&M — 2,7 рубля (13,5 рублей без скидки). Или вот: пиджак в морском стиле от Bershka за 3,6 (18) рублей, рядом — классический серый от Next — 4,2 рубля.

— Вы это берете? — спрашивает молодая женщина, указывая на джинсовую куртку Mexx, пока мы пытаемся осознать, что она сегодня стоит не 16,5 рублей, а 3,3 рубля. — Ну да, не ваш размер. А мне как раз. Вот отглажу хорошенько и будет просто класс.

Девушка представляется Анной, говорит, что секонд-хенд — спасение для семьи. Новые детские вещи стоят очень дорого для семейного бюджета, а сын растет быстро.

— Менять его гардероб полностью каждый полгода — это же разориться можно, — говорит молодая мать, снимая с вешалки детские джинсы. Их обычная цена — 7 рублей, с сегодняшней скидкой — 1,4 рубля. — Посмотрите, какой хороший комбинезон! Он сегодня не больше 4 рублей стоить будет. Эх, жаль, для моего Тёмы он уже маловат.

На вопрос о гигиеничности «бэушной» одежды для детей Анна отмахивается:

— Ну, передают же друг другу и по наследству пеленки-распашонки! И ничего, все живы. К тому же в «секондах» всегда серьезная обработка вещей идет. Да и дома я их перестирываю. Мой сын в садике микробов больше хватает, чем от такой одежды.

К разговору подключается еще одна молодая мама, Вероника. К детским вещам она завернула по привычке. Сегодня она пришла за мужским костюмом — «дед заказал пиджак».

— Мы его из деревни на зиму к себе забрали, но он уже готовится возвращаться. Сказал, что не будет «ходить как оборванец» в спортивной кофте или телогрейке — пиджак ему подавай, — смеется могилевчанка. — С сегодняшней скидкой мужской костюм в 6 рублей обойдется — это же смех, а не цена. Можно два брать, если по размеру подойдут. Да, дед знает, что я собираюсь покупать вещи в «секонде». Его устраивает цена. Я когда сказала, сколько стоит новый пиджак в магазине, он ответил: «С такими ценами не то, что жить — помирать страшно».

К слову, мужской одежды заметно меньше и людей около нее — тоже. Мужчина придирчиво осматривает спортивный джемпер от Puma — кислотно-желтого цвета и 56 размера. Обычная цена — 30 рублей, с сегодняшней скидкой — 6 рублей.

— Купила только маленькое черное платье-бюстье всего за 6 рублей. Пойду в нем к тете на юбилей. А потом можно и в офис с пиджаком носить, — радуется покупательница на выходе из магазина. — «Секонды», помню, были раньше очень популярны. И вот снова открываются и открываются. С одной стороны, это плохой знак — того, что у людей нет денег. А с другой — вот она, реальная цена куску ткани, который ты выбросишь через год.