Белорусы построили бамбуковый катамаран и 9 дней сплавлялись в джунглях Лаоса 3 18.02.2018, 11:59

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ФОто: onliner.by

Рассказ наших земляков о необычном путешествии до Меконга.

18 мая прошлого года Вова и Маша выехали из дома и отправились в путешествие. Полгода они гоняли автостопом, пока во Вьетнаме не купили мотоцикл и два весла.

Издание onliner.by опубликовало рассказ белорусских путешественников о необычном сплаве до Меконга:

«Лаос — страна очень бедная и нетуристическая, которая состоит в основном из глухих деревень, во многих из них даже нет мобильной связи и явно не ступала нога белого туриста. В наши огромные рюкзаки байдарка не поместилась бы, поэтому мы решили построить катамаран сами в джунглях у реки. В процессе планирования к нам присоединились еще трое приятелей-путешественников: белорус, россиянин и немецкий полисмен, с которым мы случайно познакомились на дороге. Он тоже путешествовал на Honda Win, оказался каякером и через 20 минут после встречи выдал: «Okay! I’m in!»

ФОто: onliner.by

Туристических описаний выбранной нами связки рек (вторая-третья категория сложности по классификации водного туризма) мы не нашли, а на фотографиях Google-карт рельеф плохо различим. Поэтому сначала мы поехали на мотоцикле осматривать реку везде, где смогли подобраться к ней с берега.

Реку мы частично осмотрели, а через три дня начались такие дороги, по которым ездить опаснее, чем плыть на самодельном плоту по неизвестной реке.

ФОто: onliner.by

Вова ехал по серпантиновой гравийке на байке, навьюченном баулами с вещами, и периодически падал. Обгоревшая на солнце Маша плелась следом, иногда помогая Вове выбраться из-под байка.

После очередного падения мы притолкали мотоцикл в какую-то деревню.

ФОто: onliner.by

В привязанный целлофановый пакет стекал бензин из карбюратора. Шесть вечера, уже темно. Местный мастер поехал за новым карбюратором в соседнюю деревню. И вот сидим мы на стульчиках, на нас смотрят с десяток чумазых босоногих детей. Английского никто не знает, связь не ловит (то есть онлайн-переводчик на лаосский не работает), мы ждем мастера.

Что делать? Маша достает укулеле и начинает петь. А потом — тишина. Наконец дети осмелели и начали петь на своем языке. Ночь, звезды, поющие дети…

ФОто: onliner.by

Потом приехал мастер, починил мотоцикл, мы переночевали в палатке и поехали назад, в Луангпхабанг.

Луангпхабанг — большой город, наводненный англоговорящими бэкпэкерами в штанах-алладинах, где продаются сувениры из кокосов и сэндвичи с майонезом. Здесь мы купили для похода еду, кастрюльку, четыре мачете и веревки и отправились к месту старта — на пляж реки Нам Хенг у деревеньки Виенг Кхам.

ФОто: onliner.by

Мы строили катамаран три дня. Продирались сквозь заросли джунглей и рубили бамбук при помощи мачете. На нас падали мохнатые пауки и какие-то неизвестные насекомые. Мелкие колючки бамбука кололи руки и ноги, падали за шиворот, отчего все чесалось и очень хотелось помыться. Мы бежали купаться в реку, кишащую пиявками.

ФОто: onliner.by

Еще мы ходили с мешками по деревням, собирая пластиковые бутылки: они должны были держать плавсредство на воде. К нашей удаче, лаосцы любят мусорить, и много бутылок валялось просто вдоль дорог. А в деревнях мы производили настоящий фурор. Вы же знаете про культ белых людей в Азии? Мы видели, как приветственные улыбки восхищения сменялись недоверием и брезгливостью: лаосцы не понимали, зачем мы ковыряемся в мусоре, выставленном на улице. Только дети воспринимали это как игру и с радостью помогали.

ФОто: onliner.by

Однажды Маша увязалась за мусоровозом, который медленно ехал по деревне. Лаосские мусорщики скидывали из кузова пластиковые бутылки, стараясь попасть в подставленный мешок, как в баскетбольную корзину.

Каждую бутылку мы проверили на герметичность, опуская в воду. Уложили в мешки и увязали внутрь катамарана — по четыре мешка в баллон.

ФОто: onliner.by

За три дня к нам несколько раз приходили местные: то полицейский уговаривал нас ночевать в отеле, потому что в джунглях небезопасно, то рыбаки в сумерках раскидывали по реке сети из каноэ. А потом они ныряли в воду с масками и копьями, плавали, фыркая, выбегали на берег и молча, колотясь от холода, грелись у нашего костра. На улице было около 25 градусов. Интересно, что бы они сказали о славной славянской традиции купаться на Крещение?

ФОто: onliner.by

Наконец наше судно из бамбука и пластиковых бутылок было готово. Катамаран мы назвали White Russian, потому что трое из нас — белорусы, а еще все мы любим фильм «Большой Лебовски».

За девять дней мы прошли по реке 180 километров от деревеньки Виенг Кхам до Луангпхабанга (реки Нам Хенг — Нам Хуанг — Меконг). Это было насыщенное путешествие, и мы уставали, как черти. Мы все время были заняты: если мы не гребли, то осматривали пороги (порог — сложный участок воды с препятствиями и быстрой водой), рубили бамбук и ремонтировали катамаран, потому что под тяжестью пяти человек и груза он норовил опуститься все ниже. Мы серьезно подозревали, что, прибыв в Луангпхабанг, мы просто шагнем на причал с тонущего судна, как капитан Джек Воробей.

Когда мы проплывали мимо деревень, дети махали нам с берегов и кричали «Sabaidee!» (это одновременно приветствие и пожелание доброго пути по-лаосски), а те, кто немного знал английский, успевали еще выпалить: «Hello! Good morning! Thank you! I love you!» — видимо, весь свой словарный запас. В общем, местные жители очень нам удивлялись. Еще бы не удивляться: просто представьте, что вы увидели, как по Неману плывут пять афроамериканцев на березовом плоту.

ФОто: onliner.by

На обед мы обычно останавливались вблизи деревень, чтобы зайти в магазин. С пыльного прилавка деревянной хижины можно было купить консервы, яйца и национальное лаосское блюдо — липкий рис без соли и специй. Его традиционно едят руками из плетеной корзиночки. А еще на вечер мы покупали лаосский виски за $1,2 — дешевле, чем бутылка Pepsi. Пластиковые бутылки нам нужны были для ремонта катамарана. Через пару минут после того, как мы причаливали к берегу, к нам приходила толпа детей. Они ползали по нашему катамарану, а иногда пели нам песни и танцевали. А еще, выстроившись перед нами в ряд, внимательно смотрели, как мы едим свою лапшу быстрого приготовления. С одной стороны, это было похоже на современный театр, в котором непонятно, где сцена, а где зрительный зал. Нам было интересно смотреть на них, им — на нас. Но с другой стороны, вы когда-нибудь пробовали есть перед распахнутыми глазами тощего чумазого ребенка? Обратно на воду нас снова провожали всей деревней: «Sabaidee! Hello! I love you! Good morning!»

ФОто: onliner.by

Один раз мы хотели выйти на берег, чтобы осмотреть реку перед порогом. Но рыбаки, которым мы, очевидно, мешали рыбачить, жестами убедили нас, что там все в порядке и идти нужно правее. Мы их послушали, и это была ошибка. Мы гребли что есть сил, а Вова орал команды («Лево! Левее!! Греби!!!») так, что немец Роберт, для которого обычно переводили на английский, навсегда запомнил эти несколько русских слов. Но мы не успели сманеврировать и на полной скорости врезались в деревья, растущие посреди реки. Левый баллон взлетел на дерево, правый погрузился под воду со всеми вещами. Послышался зловещий хруст перегородок, катамаран перекосило. Мы вцепились в дерево и решили выталкивать «Белого русского», хотя сила воды была такая, что трудно было даже просто стоять. Гуськом уплывали мелкие вещи и шлепанцы белоруса Валеры. Мнение Валеры по этому поводу мы для Роберта не переводили. Минут через 20 нам удалось вытолкать катамаран, и он рванул по течению. Запрыгнуть на него успели мы (Маша и Вова) с одним веслом, а остальные ребята, как десантники, по одному попрыгали следом. Мы причалили к берегу. На удивление, катамаран был все еще на ходу.

ФОто: onliner.by

Еще один порог — примерно четвертой категории сложности — был не по зубам нашему загруженному ковчегу: четыре ступени в узком каньоне, огромные бочки и валы… Сначала все вещи мы обнесли по берегу — для этого пришлось несколько километров медленно пробираться сквозь колючие заросли, расчищая дорогу мачете, и карабкаться по огромным валунам вдоль реки. Это заняло у нас часа три, а потом было несколько пугающих минут, когда Вова и Роберт — самые опытные водники — вдвоем проходили порог. Кирилл снимал с квадрокоптера, Маша стояла со страховочным бамбуковым шестом ниже по реке. К счастью, все прошло отлично, так что мы погрузили вещи обратно на катамаран и поплыли дальше.

ФОто: onliner.by

А один раз мы в сумерках остановились на стоянку на пляже. Мы уже начинали ставить палатки, когда к нам пришли несколько человек и начали объяснять, что здесь частная территория и останавливаться на ночь нельзя. Один из них был в военной форме и пьяный. Мы отвечаем, что уплывем только утром: по горной реке даже днем плыть опасно, а в темноте мы вообще убьемся. Пьяный военный куда-то ушел, а потом вернулся с автоматом Калашникова на плече и мощным фонарем. Он светил нам в лица и поправлял оружие, как бы показывая, что и здесь для нас не самое безопасное место на свете. Пришел еще один лаосец, с пузом и с папкой — сразу понятно: начальник. Он сказал, что нас отбуксируют на моторной лодке на отличную стоянку. Мы согласились. Лодку с мотором привязали к катамарану, и нас повезли в ночь по реке вместе с тем пьяным военным, который демонстративно помахивал автоматом. Мы немного волновались, зато порадовались за свой корабль: никогда еще он так быстро не плыл. Через пару километров нас сбросили с буксира возле такого грязного берега, на котором даже свинья не стала бы ночевать. Мы сильно ругались, но военные уплыли, а мы в поисках стоянки погребли дальше, кое-как подсвечивая себе налобными фонариками.

ФОто: onliner.by

Впереди показался свет чужих фонарей. Мы обрадовались: рыбаки ныряют с подводными рогатками. Мы поздоровались и попытались спросить у них, где здесь можно остановиться поспать. Но они просто замерли, стоя по пояс в воде. В полнейшей ночной тишине лаосцы смотрели на нас, проплывающих мимо, будто корабль-призрак.

Через километр нам все-таки удалось найти неплохое место для ночлега, так что все закончилось хорошо.

ФОто: onliner.by

В последний день похода течение огромного Меконга подхватило наш плот, а у нас уже закончились силы. Мы молча лежали на катамаране, щелкая семечки и глядя в небо.

Мы сделали это. Мы осуществили свою мечту: построили катамаран и проплыли на нем по джунглям Лаоса».