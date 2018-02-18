В центре Киева прошел молебен в честь героев Небесной сотни 1 18.02.2018, 12:13

Фото: ukrinform.ru

В столице Украины проходят торжественные мероприятия в память о Революции достоинства.

У Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни в столице Украины проходят мероприятия в память о погибших на Майдане во время Революции достоинства 2014 года.

Об этом сообщает «Укринформ».

В частности, возле Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни прошел молебен в память о Героях Небесной Сотни с участием семей погибших на Майдане.

Фото: ukrinform.ru

Почтить память героев пришли семьи погибших, участники событий на Майдане, небезразличные киевляне.

Фото: ukrinform.ru

Также на Майдане Независимости размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщалось, в Киеве и других городах на протяжении 18-20 февраля будут проходить мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной Сотни.

Фото: ukrinform.ru

В МВД Украины заявили, что в воскресенье, 18 февраля, полиция усилит меры безопасности в Киеве в связи с запланированными на этот день около десятка массовых мероприятий с участием более 12 тысяч человек.

Фото: ukrinform.ru

В Киеве около 3 тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время мероприятий к годовщине событий на Майдане.

Фото: ukrinform.ru

День Героев Небесной Сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля. Напомним, что одним из первых героев Небесной сотни стал белорус Михаил Жизневский.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru