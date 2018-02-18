В центре Киева прошел молебен в честь героев Небесной сотни

В центре Киева прошел молебен в честь героев Небесной сотни1
- 18.02.2018, 12:13
В столице Украины проходят торжественные мероприятия в память о Революции достоинства.
У Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни в столице Украины проходят мероприятия в память о погибших на Майдане во время Революции достоинства 2014 года.
Об этом сообщает «Укринформ».
В частности, возле Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни прошел молебен в память о Героях Небесной Сотни с участием семей погибших на Майдане.
Почтить память героев пришли семьи погибших, участники событий на Майдане, небезразличные киевляне.
Также на Майдане Независимости размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной Сотни.
Как сообщалось, в Киеве и других городах на протяжении 18-20 февраля будут проходить мероприятия, посвященные памяти Героев Небесной Сотни.
В МВД Украины заявили, что в воскресенье, 18 февраля, полиция усилит меры безопасности в Киеве в связи с запланированными на этот день около десятка массовых мероприятий с участием более 12 тысяч человек.
В Киеве около 3 тысяч правоохранителей будут следить за порядком во время мероприятий к годовщине событий на Майдане.
День Героев Небесной Сотни отмечают в Украине ежегодно 20 февраля. Напомним, что одним из первых героев Небесной сотни стал белорус Михаил Жизневский.