Бюджет-2018: Дубинка, которая бьет белорусов по карману 3 18.02.2018, 12:22

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Государство в очередной раз расставило приоритеты не в пользу экономики.

Беларусь уже четвертый год подряд переживает тяжелый экономический кризис. За это время зарплаты белорусов в долларах обвалилась на 40% и восстанавливаются очень медленными темпами, в то время как другие страны быстро идут вперед, пишет «Салідарнасць».

К примеру, в соседней Польше средний заработок в декабре подскочил до 1180 евро. На этом фоне наша страна с ее мизерными зарплатами выглядит более чем плачевно.

Белорусский рубль обесценился почти на 30%, несмотря на все старания Нацбанка удержать стабильный курс. Ставки по кредитам в нашей стране являются одними из самых высоких в Европе – в результате многие граждане лишены возможности покупать не только дорогие вещи, но и предметы первой необходимости.

Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе

С начала экономического кризиса резко выросло и число безработных. И, несмотря на радужную официальную статистику, независимые профсоюзы оценивают реальную безработицу в стране на уровне не менее 10%.

Как думаете, что после такого экономического цунами сделает ответственная власть? Конечно же, постарается навести порядок в экономических делах. Как минимум, провести работу над ошибками, поддержать частный бизнес, помочь важным отраслям экономики.

В Беларуси же, глядя на принятый бюджет 2018 года, не веришь своим глазам. В частности, расходы на развитие национальной экономики сократятся на 0,4%! А именно – уменьшатся расходы на поддержку промышленности и строительства, переработку сельхозпродукции, развитие туризма, на прежнем уровне останется финансирование дорожной инфраструктуры.

При этом силовые структуры «в шоколаде»: милиция получит на 20% больше, чем в 2017 году, прокуратура – на 25%, КГБ – на 28%, суды – на 32%. То есть, все «лишние» деньги почему-то идут не на экономику, а на содержание правоохранительной системы.

К сожалению, это показывает, что в наших краях вновь побеждает дубинка. А все красивые слова, сказанные о поддержке предпринимательства и развитии «экономики будущего», так и остаются словами.