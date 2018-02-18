«Конституция для бизнеса» позволит спокойно начать свое дело в Польше 3 18.02.2018, 12:59

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Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

Главный принцип нового закона - что не запрещено, признается легальным.

Сенат Польши принял «Конституцию для бизнеса». Это документ, охватывающий пять законов, в которые были внесены соответствующие изменения: Закон о правах предпринимателей, Закон о центральном реестре и информации об экономической деятельности и информационном пункте для предпринимателя, Закон о представителе малых и средних фирм, Закон о принципах участия иностранных предпринимателей и других иностранцев в экономических операциях на территории Польши и Закон о правилах реализации вышеперечисленных изменений, сообщает «Радио Польша».

Главный принцип «Конституции для бизнеса» - что не запрещено, признается легальным.

Депутат от партии «Право и справедливость» Анджей Станиславек рассказал, что документ упрощает процесс начала предпринимательской деятельности, в том числе благодаря введению понятия так называемой «незарегистрированной деятельности»:

«Речь идет о деятельности, ежемесячный доход от которой не превышает 50% минимальной оплаты труда, то есть в настоящее время не больше 1050 злотых (примерно 250 евро). Такую деятельность не надо регистрировать, достаточно подать в налоговую общую декларацию о доходах. Это позволяет спокойно начать бизнес, изучить рынок и узнать, пользуются ли услуги или товары спросом».

В свою очередь представитель оппозиционной партии «Гражданская платформа» Мечислав Аугустин заявил, что в «Конституции для бизнеса» не были учтены поправки, предложенные оппозицией, а именно – освобождение новых предпринимателей от отчислений в Фонд соцстрахования по части здравоохранения.

Документ в новой версии будет рассмотрен Сеймом.