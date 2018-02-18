США расследуют гибель россиян при авиаударе в Сирии 18.02.2018, 13:28

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Пентагон уверен, что российские наемники «получали указания от кого-то».

Вашингтон намерен расследовать инцидент с гибелью россиян при авиаударе, нанесенном в Сирии возглавляемым США международным альянсом. «Что бы ни произошло, мы постараемся это выяснить. Мы будет сотрудничать с каждым, кто может ответить на этот вопрос"» - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на борту самолета, возвращаясь из официальной поездки в Европу. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 18 февраля (перевод – dw.com).

Мэттис напомнил, что Москва подтвердила гибель граждан России в ходе вооруженного столкновения в Сирии. При этом глава Минобороны США отметил, что российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне. В то же время граждане РФ, пострадавшие от удара, «получали указания от кого-то», уверен Мэттис.

Он сомневается в том, что «250 - 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел».

Напомним, что 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции союзных им «Сирийских демократических сил». После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера.