ГАИ показала, как работают новые правила для водителей 13 18.02.2018, 13:39

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Непройденный техосмотр теперь стал более серьезной проблемой.

Ночь накануне выходного дня. Тот, кто хотел отрываться, отрывается, важно только, чтобы после этого он не вздумал садиться за руль. Несмотря на позднее время, в городе оживленно. Дороги принадлежат таксистам: они мигают «аварийкой» возле ночных клубов на проспекте Независимости, мчатся на всех парах в Каменную Горку, а затем оттуда снова в центр, на Зыбицкую. Не спят коммунальные службы: расправляются с последними следами прошедшего несколько часов назад снегопада. Куда-то торопятся поздние пешеходы. Работает ГАИ. У ночного трафика есть своя специфика, однако основная задача инспекторов от этого не меняется — круглосуточный контроль за безопасностью на дорогах, пишет onliner.by.

Нетрезвый за рулем — максимальная степень угрозы

На улице Аэродромной в районе пересечения с улицей Жуковского ведутся строительные работы. Как следствие, проезжая часть заужена, водители резко замедляются, чтобы в нужный момент перестроиться. Отчасти для того, чтобы успокоить дорожное движение, ночное спецмероприятие ГАИ было решено провести именно здесь.

ФОто: onliner.by

— Среди всех нарушений на дороге пьянство за рулем представляет наибольшую угрозу, причем не только для самого водителя, но и для окружающих, — говорят в Госавтоинспекции Октябрьского района. — Но таких нарушений стало значительно меньше. Ситуация уже давно не та, что была в 1990-х и 2000-х. Во-первых, стала серьезнее ответственность. Каждый знает, что за пьянку грозит большой штраф, лишение прав, а в отдельных случаях и уголовное дело со всеми вытекающими последствиями, да еще и конфискация авто.

Кажется логичным, что вечернее время в пятницу и субботу можно назвать потенциально самым неблагополучным в этом отношении. Впрочем, инспекторы к стереотипам относятся скептически и ярлыков не вешают.

ФОто: onliner.by

— Примечательно другое: пьяные водители часто попадаются либо в вечернее время (когда уже начали отдыхать, а затем для чего-то сели за руль), либо в утренние часы (из-за того, что человек не может адекватно оценить собственное состояние после употребления спиртного). А глубокой ночью таких нарушителей на дорогах мало, разве что какой-нибудь совсем молодой водитель что-нибудь вытворит, — рассказали в ГАИ.

Тем временем сотрудники остановили автомобиль Renault. На какую-то секунду возникли подозрения: в салоне было накурено, а автомобилист не выпускал сигарету изо рта. Некоторые прибегают к такой хитрости, чтобы перебить запах алкоголя. Но к мужчине претензий не возникло: вел он себя адекватно, предъявил все необходимые документы — «Продолжайте путь, счастливой дороги!»

Как сообщили в ГАИ Минска, за ночь в Минске было задержано пять водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. Двое — в рамках спецмероприятия.

ФОто: onliner.by

И снова о техосмотре

Непройденный техосмотр — это серьезная проблема. Чаще всего во время спецмероприятия вопросы у сотрудников ГАИ к водителям возникали именно по этому вопросу. Причина, по которой многие игнорируют обязательное требование, зачастую не связана с техническим состоянием авто. Дело в так называемом дорожном сборе.

— Состояние автомобиля нельзя назвать показателем того, пройден ли техосмотр. Бывает, останавливаешь совсем свежий автомобиль, очевидно, что технических проблем нет, но нет и обязательного документа. Кто-то из автовладельцев говорит, что забыл пройти или не успел это сделать. Но часто люди откровенно признаются, что это их принципиальная позиция: не прохожу, чтобы не платить пошлину, — лучше штраф, — отмечают в ГАИ.

Права, которые есть

Инспекторы останавливают очередной автомобиль. После короткого разговора с водителем инспектор по специальному прибору «пробивает» автомобилиста по базе.

— Проблемы? — задаем вопрос сотруднику ГАИ.

— У водителя нет при себе прав.

— Лишен? Не получал?

— Говорит, что дома оставил.

ФОто: onliner.by

И таких случаев немало. Напомним, что с 31 января вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, отменена специальная норма (статья 18.18 КоАП), устанавливавшая ответственность за отсутствие при себе необходимых документов, предусмотренных ПДД. Неужели права с собой возить необязательно?

— Это не совсем так. Любой участник дорожного движения обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения, верно? Так вот, п. 12.1.1 ПДД гласит, что водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки водительское удостоверение. В противном случае его действия могут быть квалифицированы по ч. 5 ст. 18.22 КоАП («Иные нарушения»), которая предусматривает предупреждение или штраф в размере до 0,5 базовой величины (12 рублей 25 копеек). Разумеется, в подобных случаях мы чаще ограничиваемся предупреждениями, — пояснили в Госавтоинспекции.

ФОто: onliner.by

Помимо этого, водитель сам себе создает неудобства, когда не предоставляет необходимые документы. Процедура проверки по соответствующим базам банально занимает больше времени. Можем подтвердить, что рядовая остановка и проверка документов занимает секунд 20. Так есть ли смысл задерживаться? Кроме того, в системе может отсутствовать информация о документах, выданных давно. В этом случае потребуется дополнительная проверка.

— Раньше водители не возили с собой права, так как опасались, что их могут изъять при наложении взыскания. Но такая мера фактически не практикуется. Теперь, если выписывается штраф, у водителя есть до одного месяца на его оплату. Иначе сумма автоматически увеличится на 2 базовые величины (49 рублей), — рассказали в ГАИ.

К слову, до месяца срок уплаты штрафа также был продлен в соответствии со вступившими в силу изменениями в КоАП. Ранее он составлял только 5 дней.

Права, которых нет

Инспектор подал сигнал об остановке водителю универсала Ford. За рулем — мужчина, на пассажирском месте — женщина. В багажном отсеке нетерпеливо смотрит по сторонам 7-месячный лабрадор. И вопросов бы не возникло, если бы не одно но: срок действия водительского удостоверения автомобилиста истек еще в марте 2015 года.

— По сути, это означает, что транспортным средством управляет лицо, не имеющее права управления, — констатирует сотрудник ГАИ.

Водитель пояснил, что просто не обратил внимания на то, что его удостоверение просрочено. И у нас нет оснований не доверять его словам: за три года, что он ездил без действующего документа, его ни разу не останавливали инспекторы.

Между тем за управление автомобилем без прав предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 18.19 КоАП в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (от 122,5 до 490 рублей). Варианта с предупреждением попросту нет. Причем если этот же человек попадется за такое же нарушение повторно в течение года (ч. 2 ст. 18.19), ему будет грозить или штраф, или административный арест. Это также одно из изменений в КоАП, вступивших в силу совсем недавно. Но прецедент уже был: в Минске водитель, совершивший такое нарушение повторно, получил 5 суток ареста.

ФОто: onliner.by

В ГАИ напомнили, что срок действия водительского удостоверения составляет 10 лет.

— Сама по себе процедура замены не представляет большой сложности. Хотя для некоторых может стать проблемой необходимость снова обращаться за медицинской справкой. Бывали случаи, когда человек просто не мог ее получить из-за медицинских показаний. Тем не менее это является обязательным условием для получения права управлять транспортными средствами, — отметили в Госавтоинспекции.

По информации ГАИ Минска, этой ночью в столице было выявлено 7 водителей-«бесправников». Два таких нарушителя были остановлены во время проведения спецмероприятия.