Президент на час Артем Кречетников, ВВС

18.02.2018, 13:55

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Сто с небольшим лет назад в Мексике все воевали со всеми

Фото: getty images

Как за один день началась и закончилась легислатура 34-го президента Мексики Педро Ласкураина.

Все знают выражение "калиф на час". Оно родилось в Багдаде в XI веке, когда правители из династии Аббасидов сделались марионетками в руках тюркских наемников-мамлюков, а также восходит к одной из сказок Шехерезады.

А был в истории и президент на час. В самом буквальном смысле.

19 февраля 1913 года началась и закончилась легислатура 34-го президента Мексики Педро Ласкураина.

Латиноамериканский сериал

С легкой руки О'Генри и Джека Лондона считается, что к югу от Рио-Гранде не действует нормальная логика, оперетта мешается с кровью и возможно все. Подходящее место, чтобы найти сокровища и потерять голову.

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30 лет Мексикой правил жестокий диктатор Порфирио Диас.

Порфирио Диас - классический диктатор в разукрашенном мундире

Фото: getty images

Регулярно проводившиеся президентские выборы были бутафорскими, но в 1910 году у Диаса нашелся реальный соперник - либерал Франсиско Мадеро.

Вместо поздравления победителю Диас отправил его в тюрьму, а выборы объявил недействительными.

Мадеро с помощью сторонников бежал в Техас, провозгласил себя законным президентом и призвал народ к сопротивлению.

Началась гражданская война, известная по рассказу Джека Лондона "Мексиканец". Там щуплый парнишка побеждает на ринге американского боксера-профессионала, чтобы на призовые деньги купить винтовки для борьбы с Диасом.

Мадеро победил и утвердился в президентском дворце.

Хэппи-энд, все свободны? Как бы не так!

Против нового лидера немедленно выступили недавние союзники - ультралевые кумиры безземельных крестьян Эмилио Сапата и Панчо Вилья.

Воспользовавшись хаосом, снова подняли голову правые во главе с генералом Викториано Уэртой. Он устроил переворот и объявил Мадеро и его вице-президента Хосе-Мария Суареса низложенными.

По мексиканской конституции, в случае выбытия первых лиц временно исполняющим обязанности президента становился министр иностранных дел. Им-то и был Педро Ласкураин.

Педро Ласкураин не стал бороться за власть

Фото: US Library of Congress

Была ли у него реальная возможность побороться за власть, сказать трудно. Так или иначе, геройствовать он не стал, а, приняв присягу, тут же назначил Уэрту министром внутренних дел (следующим в очереди преемников) и подал в отставку.

За покладистость Уэрта предложил Ласкураину сохранить пост главы внешнеполитического ведомства, но тот предпочел не мараться о сомнительную власть и вернулся к своему прежнему занятию - адвокатуре.

Этого опыта ему хватило, чтобы политикой больше не заниматься.

Долго ли, коротко ли

Сколько времени заняло подписание бумаг и произнесение положенных слов, точно не засекли. Разные источники называют сроки от 15 до 55 минут.

Таким образом, Педро Ласкураин является обладателем мирового рекорда самого короткого нахождения у власти. Даже младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович пробыл императором почти сутки.

Дольше всех в истории правил король британского протектората, а затем независимого государства Свазиленд Собуза II - 82 года!

В Европе - Людовик XIV, 72 года, в России - Иван Грозный, 51 год.

Король-солнце взошел на престол в 10 лет, Иван в три года, а Собуза вообще четырехмесячным младенцем.

Из тех, кто получил власть не по наследству, а сам ее добился, рекордсменом, насколько мне известно, является Чан Кайши - ровно полвека!

Неплохо поруководили также Ким Ир Сен - 49 лет, Фидель Кастро - 47 лет, ныне здравствующий президент Камеруна Поль Бийя - 43 года, Муамар Каддафи - 42 года, генералиссимус Франко и Роберт Мугабе - по 37 лет, Иосип Броз Тито и парагвайский диктатор Альфредо Стресснер - по 35 лет.

Самое же примечательное в этой истории, на мой взгляд, вот что.

Все ее основные участники кончили плохо.

Порфирио Диас умер в изгнании, ненавидимый большинством соотечественников. Умеренный демократ Мадеро и пламенные революционеры Сапата и Вилья были убиты. Генерал Уэрта заработал веселенькую кличку «Шакал», был свергнут через полтора года и преставился в тюрьме.

А Педро Ласкураин дожил до 96 лет.

Артем Кречетников, ВВС