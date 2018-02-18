Президент на час
- Артем Кречетников, ВВС
- 18.02.2018, 13:55
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Как за один день началась и закончилась легислатура 34-го президента Мексики Педро Ласкураина.
Все знают выражение "калиф на час". Оно родилось в Багдаде в XI веке, когда правители из династии Аббасидов сделались марионетками в руках тюркских наемников-мамлюков, а также восходит к одной из сказок Шехерезады.
А был в истории и президент на час. В самом буквальном смысле.
19 февраля 1913 года началась и закончилась легислатура 34-го президента Мексики Педро Ласкураина.
Латиноамериканский сериал
С легкой руки О'Генри и Джека Лондона считается, что к югу от Рио-Гранде не действует нормальная логика, оперетта мешается с кровью и возможно все. Подходящее место, чтобы найти сокровища и потерять голову.
Советский кинодокументалист Роман Кармен назвал фильм о Латинской Америке "Пылающий континент". 200 с лишним лет все никак не остынет.
События 105-летней давности укладываются в стереотип.
30 лет Мексикой правил жестокий диктатор Порфирио Диас.
Регулярно проводившиеся президентские выборы были бутафорскими, но в 1910 году у Диаса нашелся реальный соперник - либерал Франсиско Мадеро.
Вместо поздравления победителю Диас отправил его в тюрьму, а выборы объявил недействительными.
Мадеро с помощью сторонников бежал в Техас, провозгласил себя законным президентом и призвал народ к сопротивлению.
Началась гражданская война, известная по рассказу Джека Лондона "Мексиканец". Там щуплый парнишка побеждает на ринге американского боксера-профессионала, чтобы на призовые деньги купить винтовки для борьбы с Диасом.
Мадеро победил и утвердился в президентском дворце.
Хэппи-энд, все свободны? Как бы не так!
Против нового лидера немедленно выступили недавние союзники - ультралевые кумиры безземельных крестьян Эмилио Сапата и Панчо Вилья.
Воспользовавшись хаосом, снова подняли голову правые во главе с генералом Викториано Уэртой. Он устроил переворот и объявил Мадеро и его вице-президента Хосе-Мария Суареса низложенными.
По мексиканской конституции, в случае выбытия первых лиц временно исполняющим обязанности президента становился министр иностранных дел. Им-то и был Педро Ласкураин.
Была ли у него реальная возможность побороться за власть, сказать трудно. Так или иначе, геройствовать он не стал, а, приняв присягу, тут же назначил Уэрту министром внутренних дел (следующим в очереди преемников) и подал в отставку.
За покладистость Уэрта предложил Ласкураину сохранить пост главы внешнеполитического ведомства, но тот предпочел не мараться о сомнительную власть и вернулся к своему прежнему занятию - адвокатуре.
Этого опыта ему хватило, чтобы политикой больше не заниматься.
Долго ли, коротко ли
Сколько времени заняло подписание бумаг и произнесение положенных слов, точно не засекли. Разные источники называют сроки от 15 до 55 минут.
Таким образом, Педро Ласкураин является обладателем мирового рекорда самого короткого нахождения у власти. Даже младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович пробыл императором почти сутки.
Дольше всех в истории правил король британского протектората, а затем независимого государства Свазиленд Собуза II - 82 года!
В Европе - Людовик XIV, 72 года, в России - Иван Грозный, 51 год.
Король-солнце взошел на престол в 10 лет, Иван в три года, а Собуза вообще четырехмесячным младенцем.
Из тех, кто получил власть не по наследству, а сам ее добился, рекордсменом, насколько мне известно, является Чан Кайши - ровно полвека!
Неплохо поруководили также Ким Ир Сен - 49 лет, Фидель Кастро - 47 лет, ныне здравствующий президент Камеруна Поль Бийя - 43 года, Муамар Каддафи - 42 года, генералиссимус Франко и Роберт Мугабе - по 37 лет, Иосип Броз Тито и парагвайский диктатор Альфредо Стресснер - по 35 лет.
Самое же примечательное в этой истории, на мой взгляд, вот что.
Все ее основные участники кончили плохо.
Порфирио Диас умер в изгнании, ненавидимый большинством соотечественников. Умеренный демократ Мадеро и пламенные революционеры Сапата и Вилья были убиты. Генерал Уэрта заработал веселенькую кличку «Шакал», был свергнут через полтора года и преставился в тюрьме.
А Педро Ласкураин дожил до 96 лет.
Артем Кречетников, ВВС