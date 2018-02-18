МИД: Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было
- 18.02.2018, 13:59
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При падении лайнера погибли 66 человек.
Граждан Беларуси на борту потерпевшего крушение самолета в Иране не было. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.
"По информации посольства Республики Беларусь в Иране, на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72, выполнявшего внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, граждан Беларуси не было", - говорится в сообщении.
В Иране разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 66 человек.