Видеофакт: Амурский тигр «протестировал» очень тонкий лед
- 18.02.2018, 14:26
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Сотрудники заповедника в Дании сняли на видео «экспедицию» любопытного животного.
Сотрудники заповедника в Дании сняли на видео, как хищник решил прогуляться по тонкому льду, покрывшему пруд на его территории, сообщает korrespondent.net.
Амурский тигр, прогуливаясь по заповеднику Кнутенборг Сафари Парк в Дании, заинтересовался покрытым льдом прудом.
Однако проверка льда на прочность оказалась не совсем удачной - он затрещал и тигр провалился в воду. С кошачьей грацией ему удалось выбраться из ситуации, которую сняли и выложили в Facebook сотрудники заповедника.