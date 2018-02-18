Видеофакт: Амурский тигр «протестировал» очень тонкий лед 18.02.2018, 14:26

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Сотрудники заповедника в Дании сняли на видео «экспедицию» любопытного животного.

Сотрудники заповедника в Дании сняли на видео, как хищник решил прогуляться по тонкому льду, покрывшему пруд на его территории, сообщает korrespondent.net.

Амурский тигр, прогуливаясь по заповеднику Кнутенборг Сафари Парк в Дании, заинтересовался покрытым льдом прудом.

Однако проверка льда на прочность оказалась не совсем удачной - он затрещал и тигр провалился в воду. С кошачьей грацией ему удалось выбраться из ситуации, которую сняли и выложили в Facebook сотрудники заповедника.