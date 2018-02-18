Петр Порошенко: Наши ценности – наилучшее оружие против российской агрессии 18.02.2018, 14:34

Петр Порошенко

Президент Украины отметил эффективность санкций на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Украина призывает западный мир противостоять попыткам России сломать достоинство, разрушить украинскую демократию. Об этом 16 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сказал президент Украины Петр Порошенко, передает «Голос Америки».

«Я призываю вас вместе противостоять попыткам России сломать наше достоинство, разрушить нашу демократию. Шантаж и агрессия – не имеют места в Европе. Европа – это континент мира и стабильности, сотрудничества и универсальные ценности, который должен уважать каждый. Наши ценности – это наше наилучшее оружие против российской агрессии», – отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина хорошо знает, что такое «гибридная тактика Москвы».

«Мы говорим «нет» признанию российским президентским выборам в оккупированном Крыму, мы говорим «нет» признанию полномочиям России в Парламентской Ассамблее Совета Европы, мы говорим «нет» умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных преимуществ. Мы говорим «нет» – «Северному потоку», который ничего общего не имеет с экономическими интересами – это просто политическая и энергетическая экспансия России», – подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.

Он сказал, что санкции действуют, несмотря на то, что некто считает, что они не эффективны: «На самом деле, они действуют, и мы должны усилить их, и ввести новые санкции», – отметил президент Петр Порошенко. «Необходимо отказаться от иллюзий: если умиротворять агрессора – это приводит к последующей агрессии», – сказал украинский лидер.

По словам Петра Порошенко, «в современной политике Москвы нет места честной игре». «Вот почему российского флага нет на зимних Олимпийских играх-2018», – сказал Петр Порошенко.

В Мюнхене обсудили процесс возвращения заложников

На полях Мюнхенской конференции 16 февраля, сообщает телеканал «112 Украина», министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН.

«Высказал просьбу осуществить реальное влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности и не прибегали к тем угрозам, о которых всем известно... Говорили, и это тоже очень важный гуманитарный момент, о доступе международных гуманитарных организаций и Красного Креста, к нашим ребятам... Мы должны начать реальный процесс поиска тех, кто пропал без вести, это наш моральный долг. Затем мы обсудили вопрос СЦКК и возможность того, каким образом он может восстановить свою работу, поскольку российских представителей там нет. Я четко сказал, что мы не можем говорить о каких-то формальных статусах здесь, но практичные вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня», – сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Второй важной темой после освобождения заложников и политических заключенных, по словам Климкина, была тема миротворческой операции.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) считает конфликт на востоке Украины одной из самых больших угроз для международной безопасности, прежде всего из-за неопределенной модели поведения Запада в отношении России. Об этом он сказал в интервью Немецкой волне перед открытием ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Одна из самых больших угроз – это неопределенность в отношении России. Вспомните Донбасс, Крым – Украину. Люди продолжают гибнуть ежедневно в этом конфликте», – сообщает слова Вольфганга Ишингера Украинское национальное информационное агентство.

Он отметил также угрозу для стран НАТО, которую представляет конфликт на Ближнем Востоке. «Трудно сказать, каким уровнем кризиса для НАТО это может закончиться, если произойдет реальное военное противостояние между силами Турции и США на Ближнем Востоке (речь идет о разногласиях между этими странами, вызванными военной операцией Турции против сирийских курдов – ред.)», – подчеркнул он.

По словам Вольфганга Ишингера, эти вопросы и станут одними из ключевых, которые будут обсуждаться на Мюнхенской конференция по безопасности, которая проходит в баварской столице с 16 по 18 февраля. Главные вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, касаются будущего Европы, трансатлантических отношений и конфликта на Ближнем Востоке.

О внешней помощи и внутренней повестке дня

По мнению ряда украинских экспертов, сотрудничество с НАТО сегодня требует ответов на вопросы не только о том, что Запад может предоставить Украине для защиты суверенитета, но и что Украина могла бы предложить западным партнерам.

«Что Украина должна сделать, чтобы Запад помогал ей? Конечно, проблема не только в «языковом вопросе», когда речь идет о сотрудничестве Украины с НАТО и позиции Венгрии. Украина должна показать результаты в борьбе с коррупцией. Все говорит о том, что их нет. «Языковый закон» могут двадцать раз поменять, но проблема в другом: непрозрачности, коррупционности украинского управленческого аппарата и украинских правоохранительных органов. И это главная проблема, что мы не можем получить дополнительное финансовые вливания в том объеме, в котором нам нужно», – говорит директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Пархоменко считает, что в повестке дня украинских обязательств перед Западом также, как и несколько лет назад, остаются нерешенными вопросы проведения реформ в экономике, в сфере приватизации государственных объектов, создании рынка земли, судебной реформы – принятия закона об Антикоррупционном суде.

«От нас требуют четких реформ, чтобы бюджет наполнялся не только за счет роста цены на газ, и фактически, население доставало последние деньги на коммунальные услуги, но чтобы было настоящее развитие экономики, без коррупции, которая ее тормозит», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Он отмечает, что формат введения миротворческих сил ООН на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях должен реализовываться только по украинскому сценарию.

«Украина начинает подготовку к президентским и парламентским выборам, и к моменту их проведения нужно установить мир любым способом. Здесь мы видим дилемму – формируется общественное мнение, хотя до сих пор такая позиция считалась антигосударственной, что можно согласиться на любой компромиссный европейский вариант, в том числе и на введение миротворцев только на линию размежевания. В качестве стран-участниц контингента предполагается задействовать казахстанцев, белорусов или бразильцев, лишь бы не из стран НАТО, чтобы не дразнить Россию. Это один из тех моментов, когда мы сами принимаем решение, как себя вести», – считает Сергей Пархоменко.

Эксперт напоминает, что Украина должна жестко отстаивать вопрос о том, что миротворцы должны быть на всей оккупированной территории, на линии разграничения и на границе с Россией.

«От НАТО у нас работают советники, Соединенные Штаты заложили в свой бюджет средства для Украины на оборону, от нас ждут решений. Но если мы сами не можем проявить проукраинскую позицию – что миротворцы должны быть по всей территории оккупированной и на границе, то что мы можем требовать от Запада? Конечно, Запад примет любое украинское решение, в том числе, и фактическую капитуляцию на условиях компромисса с Россией, в случае соглашения с российским форматом введения миротворцев», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Стойкая Европа и конфликт ценностей

Конфликт в Украине, по мнению европейцев, – это не конфликт гражданский, и не просто конфликт с Россией, а конфликт ценностей, который может перерасти в глобальное противостояние. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

«Стойкая нестабильность – именно так можно охарактеризовать ситуацию в Европе, по прозвучавшим заявлениям не только на нынешней, но прошлых конференциях в Мюнхене. Европа не отмежевывается от конфликта. Однако она будет способствовать не его преодолению, а исключительно – трансформации противостояния из военной фазы в политическую. Поэтому ожидать какого кардинального прорыва в решении украинского или любого другого вопроса по итогам Мюнхенской конференции нецелесообразно. К тому же нужно учитывать, что конференция – это формат встреч, в том числе и неформальных, размышлений, докладов аналитических центров. На конференции не принимают решений таких, как во время заседания Совета Безопасности ООН», – отмечает Богдан Петренко.

Он называет безусловным «плюсом» тот момент, что «украинский вопрос» остается в международной повестке дня, а война в Украине – продолжает быть «одним из потенциальных триггеров глобального конфликта».

«В такой ситуации, Украина вместо презентации украиноцентризма своих проблем, должна четко сформировать для мира позицию и заинтересованность в том, как можно выдавить агрессора со своей территории. Но наша государственная элита, по сути, ждет внешнего решения, часто демонстрируя психологическую неготовность к инициативе. Западные партнеры, в свою очередь, часто не понимают украинский национальный интерес в контексте интересов и ценностей НАТО и западной цивилизации в целом», – утверждает Богдан Петренко.

Эксперт отмечает, что отсутствие содержательных реформ в Украине добавляет нерешительности для решения «украинской проблемы» в Европе.

«Поэтому мы должны свыкнуться с мыслью, что западный мир нам может лишь помогать решать проблему, а не решать ее вместо нас. И это не проблема «инертности» Европы или мира, это – объективный процесс. Есть проблемы, которые важнее украинской – Северная Корея, Сирия, беженцы – и они оттесняют вопрос безопасности нашей страны в мировой повестке дня», – отмечает Богдан Петренко