Блогер показал современные интерьеры в стиле СССР 20 18.02.2018, 14:44

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Все фото сделаны в квартирах относительно небедных людей.

"Давно хотел написать пост про такое жуткое наследие СССР, как советские интерьеры. Может быть, вы про это не знаете — но сейчас очень много народу продолжает жить в квартирах с весьма, скажем так, своеобразными интерьерами. Часть таких интерьеров осталась еще со времен СССР, а другая часть (что хуже) — это уже новые "произведения искусства", сделанные в наши дни в стиле "а-ля совок", - пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

"Мои друзья периодически сбрасываю мне фотоснимки таких интерьеров — я их всегда бережно сохраняю на память и периодически, набравшись смелости, просматриваю. Все фото новые, взяты с украинских сайтов по аренде жилья — но скажу сразу, что и в Беларуси, и в России такой жести можно найти не меньше (а местами и побольше).

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о "наследии СССР" в интерьерах квартир с фотоснимками. Пост не рекомендуются к прочтению впечатлительным людям, детям и беременным женщинам.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Итак, начнем. В современном интерьере а-ля совок обязательно будут присутствовать "классические атрибуты СССР" — ковер на стене либо на полу, накидки на диване и креслах, сетчатые пылесборные занавески и "секция" во всю стену. Кстати, на фото ниже видно, что секция осталась не со времен СССР, а была приобретена относительно недавно — для чего это нужно было делать, ума не приложу.

Вот тоже довольно современный интерьер, который однако копирует "лучшие советские традиции" — "секция" вдоль стены, страшненький ковер на полу, пылесборные шторы на окне, обои с рисунком. Зачем они так делают? А?

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Вообще "секция" — это обязательный атрибут квартиры а-ля СССР, пусть и современной. "Секция", как правило, чудовищно нерациональна — в панельном доме она занимает примерно четверть полезной площади комнаты (и без того узкого "пенала") и набита абы чем — горами посуды, которая годами оттуда не вынимается, безделушками, книгами брежневской эпохи, стопкой советских наволочек, открытками "Керч-1981" и журналами "Наука и жизнь" за 1986-89 годы. Я не шучу — будете в гостях у кого-нибудь в доме с такой "секцией" — загляните украдкой в шкафчики, обнаружите там именно это.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Вот тоже отличный пример комнаты с "секцией" и хранимыми там вещами:

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Или вот. Смотрите, секция уже явно не советская, куплена в 2000-е годы. Зачем они ее купили? Огромный массив мебели делает комнату меньше на треть, не дает нормально пройти возле кровати и при этом стоит абсолютно пустым. "Советского лоска" добавляет страшная пятирожковая люстра и вездесущие сетчатые шторы-пылесборники.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Еще одна современная гостиная в советском стиле. Второй по распространенности советский атрибут мебели (после "стенки") — это полированный сервант, на фото ниже их целых два, разного калибра. По своей бесполезности сервант может потягаться со "стенкой" — в нем держат кучу бесполезного хлама, старые книги, которые никто не читает десятилетиями, какие-то мягкие игрушки, пустые флаконы от парфюмерии и так далее.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Тоже из серии "прекрасное". Зачем в серванте столько посуды, Карл? Какую роту солдат они собрались кормить?

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Иногда мне попадаются варианты гостиных, стиль которых можно обозначить как "советский минимализм". Это значит, что хозяин квартиры уже избавился от большинства хлама, но оставил в квартире некоторый необходимый минимум мебели. Вот классический пример такого стиля — нет ни "стенки", ни серванта, оставлено только парочка каких-то комодов, настенная книжная полочка и диван. Обратите внимание, насколько визуально в квартире легче дышится без огромной темной "стенки" на полкомнаты и без гадких сетчатых штор на окне.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Еще один пример "советского минимализма" — оставлен только столик для карликов, диван и шкаф.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Самое время взглянуть на совдеповские спальни, вот типичная комната а-ля СССР — обставлена непонятно чем, половину мебели можно смело выкинуть, особенно огромные кресла.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Самая большая беда спален в советском стиле — это то, что люди продолжают спать непонятно на чем — вместо кроватей можно увидеть какие-то раскладные диваны, кресла и прочую дребедень. Обратите внимание, что красло и диван на фото уже не советские, купленные уже после СССР "по старой привычке". Почему вместо раскладного дивана нельзя было просто купить нормальную кровать с матрасом — для меня загадка.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Впрочем, старые советские диваны и кровати тоже массово продолжают использоваться — как например, на этом фото. Тут кстати собраны и другие атрибуты советской спальни — огромный шкаф, обязательное огромное кресло с пестрой накидкой и обязательный настенный ковер в восточном стиле. С ковром на этом фото происходит что-то странное — он отошел от стены на полметра и, боюсь, готовится захватить мир.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Еще спальня — сюда перекочевал ненужный сервант из гостиной, набитый тем же самым барахлом. Где-то под потолком висит картина, а над дверью прибиты часы.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Еще одна беда спален "а-ля совок" — какой-то офисно-отельный стиль. Видимо, хозяин такой квартиры "высшим пилотажем" интерьера спальни считает провинциальную советскую гостиницу. Тряпочки, тумбочки, тапочки вряд — трамвай переехал отряд октябрят.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Вот тоже прекрасное:

Источник: maxim-nm.livejournal.com

А теперь давайте посмотрим на кухни и санузлы. Классическая кухня "а-ля совок" выглядит как-то так — какой-то старый буфет, шкаф-колонка, заткнутая в угол к окну газовая плита. Обратите внимание, что в квартире живут не совсем уж нищеброды — вставлены новые окна, баратея тоже вполне современная. Почему нельзя было купить новую мебель?

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Вот эта же кухня с другого ракурса. Нарезать продукты для готовки предлагается, видимо, на зеленой столешнице шаткого буфета, а мыть посуду — зажавшись в угол за шкаф-колонку.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Тоже кухня. Из серии "я его слепила из того, что было".

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Отличительной чертой совдеповских кухонь является неумение обращаться с холодильником — ему никогда не находится нормального места, причем это никак не зависит от площади кухни. Вот относительно немаленькая кухня, большую часть полезной площади которой занимает огромная бесполезная столешница, а холодильник приткнут к окну, загораживая свет.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Игода холодильник размещают у двери — видимо, чтобы все об него спотыкались.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

А бывает что холодильник и вовсе переезжает в прихожую. Отчего так происходит? Хозяева многих подобных квартир выросли в коммуналках, где холодильник был либо недостижимой роскошью, либо стоял где попало — чаще всего, в комнате той или иной семьи (чтобы по ночам никто не крал продукты). Из-за этого простая мысль о том, что холодильник — это в общем-то интегральная и неотъемлимая часть кухонного оборудования, у таких людей напроч отсутствует.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

А вот так выглядит ванна а-ля СССР:

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Туалет. Многие до сих пор сохранили там советский шкафчик для всякого ржавого хлама. Еще загадочно и дико выглядит месторасположение крепления для бумаги.

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Вот тоже очень типичное фото:

Источник: maxim-nm.livejournal.com

Иногда хозяева таких квартир зарабатывают много денег и делают ремонт, но в итоге получается все равно все тот же совок — серванты становятся вычурнее и витиеватее, шторы-пылесборники приобретают сложную форму, обои в цветы становятся еще "более лучшими".

А знаете, что в этом всем самое интересное? Все эти фотоснимки сделаны не в квартирах каких-нибудь бедных бабушек (которых можно понять), а относительно небедных людей — все это арендное жилье, а это значит, что хозяева этой недвижимости имеют еще как минимум одну квартиру+источник дополнительного дохода с аренды. И при этом они бережно продолжают хранить и преумножать вот такой вот стиль а-ля СССР.

Почему так происходит? "