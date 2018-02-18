Лукашенко хочет отправить на Донбасс 10 тысяч военных 46 18.02.2018, 14:56

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Диктатор надеется, что ему поручат «сыграть роль» в конфликте на востоке Украины.

Белорусские «миротворцы» готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным. Об этом Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает БелТА.

Диктатор подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете, — выразился Лукашенко. — Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь».

«В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию», — заявил диктатор.