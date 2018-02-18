В Орше посыпался «китайский» дом

В Орше посыпался «китайский» дом8
- 18.02.2018, 15:10
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Социальный дом поручили строить китайской компании.
Китайская компания продолжает исправлять проблемы социального дома по улице Завадского в Орше, сообщает «Оршанский региональный портал».
Ранее уже сообщалось, что построенный в прошлом году китайской компанией социальный дом оказался с большим количеством проблем - сырость, плесень, осыпавшаяся штукатурка.
После того как жильцы получившие квартиры в доме, начали обращаться в соответствующие органы, китайский подрядчик начал исправлять недоработки. Но складывается ощущение, что этим недоработкам нет конца. Пока в одной квартире меняют штукатурку, в других квартирах она осыпается снова.
Так, на прошлой неделе в квартире №42 днём обвалился кусок потолка. А в квартире №13 в трех комнатах обвалилась штукатурка со стен. Обвалилась она, конечно, вместе с обоями. Время от времени осыпаются стены и в других квартирах.