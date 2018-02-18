Гладченко пошел ва-банк в финале Олимпиады, но остался без медали

Гладченко пошел ва-банк в финале Олимпиады, но остался без медали11
- 18.02.2018, 15:31
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Чемпионом ОИ-2018 по лыжной акробатике стал украинец.
23-летний дебютант Олимпиад белорус Станислав Гладченко не сумел завоевать медаль на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает tut.by.
В решающей стадии соревнований по лыжной акробатике он рискнул, выбрав самый сложный прыжок среди всех финалистов, но не справился с приземлением.
В итоге Станислав Гладченко с оценкой 92,61 занял лишь шестое место.
Чемпионом стал украинец Александр Абраменко (128,51), серебро у китайца Цзя Цоньяна (128,05), бронзу завоевал россиянин Илья Буров (122,17).