Гладченко пошел ва-банк в финале Олимпиады, но остался без медали 11 18.02.2018, 15:31

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Станислав Гладченко

Чемпионом ОИ-2018 по лыжной акробатике стал украинец.

23-летний дебютант Олимпиад белорус Станислав Гладченко не сумел завоевать медаль на Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает tut.by.

В решающей стадии соревнований по лыжной акробатике он рискнул, выбрав самый сложный прыжок среди всех финалистов, но не справился с приземлением.

В итоге Станислав Гладченко с оценкой 92,61 занял лишь шестое место.

Чемпионом стал украинец Александр Абраменко (128,51), серебро у китайца Цзя Цоньяна (128,05), бронзу завоевал россиянин Илья Буров (122,17).