Король Испании впервые после референдума посетит Каталонию 18.02.2018, 15:57

Фото: Getty Images

Визит короля Испании Фелипе VI намечен на 25 февраля.

Король Испании Фелипе VI 25 февраля намерен посетить Каталонию - впервые с момента проведения референдума о независимости автономии.

Об этом сообщает EUobserver.

Так, король Фелипе VI в Барселоне будет председательствовать на ужине перед открытием Mobile World Congress (MWC). Всемирный конгресс, посвященный мобильным технологиям, пройдет в Барселоне уже в шестой раз. В этом году в выставке примут участие более 2300 компаний, 170 иностранных делегаций. Конгресс принесет городу 471 млн евро и 13 тысяч временных рабочих мест.

Стоит отметить, что испанский король, как и премьер страны Мариано Рахой является ярым противником отделения региона.