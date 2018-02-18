Названы самые красивые авто 2017 года 3 18.02.2018, 16:05

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Автоэксперты назвали самые красивые машины во всем мире.

Международное жюри, в состав которого входили автоэксперты из профильных автоизданий , назвало самые красивые машины во всем мире. Лавровый венец достался спорткару французского производства Alpine A110. Это авто было представлено весной прошлого на автосалоне в Женеве, передает avtoblog.ua.

Немецкий вседорожник BMW X2 завоевал "серебро" в обсуждаемом конкурсе.

Третье место присудили еще одной французской автомодели DS7 Crossback.

На четвертой ступени оказалась широкоизвестная во всем мире автомодель Volvo XC60.

Пятерку замкнула автомодель Jaguar F-Pace.

По красоте оформления салона первое место завоевал упомянутый выше "француз" - DS7 Crossback.

Лучшей концепт-моделью признали Concept Vision Coupe.

А самым крутым во всем мире суперкаром судьи единогласно выбрали McLaren 720S.

Суперкар на то и "супер", чтобы быть лучше остальных. Однако в списке призеров явно недостает пару достойных машин.