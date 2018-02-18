Нефтяники удачи Ирина Тумакова, «Новая газета»

18.02.2018, 16:11

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Фото: RFI

Ради какой цели бойцов ЧВК Вагнера послали в заведомо гибельный бой?

Кого и что они должны были защитить на территориях, давно очищенных от террористов? Эта великая цель — деньги. Причем не то чтобы очень большие: четверть дохода с очень средненького по российским меркам месторождения газа «Коноко».

Газета «Фонтанка.ру» не раз рассказывала, что формально такой структуры, как ЧВК Вагнера, не существует. Нанимаясь воевать за деньги сначала в Донбассе, а потом в Сирии, бойцы ЧВК заключали трудовые контракты с другими юрлицами. Но все эти структуры, по данным «Фонтанки», связаны с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Компания «Евро Полис», подконтрольная ему же, по информации «Фонтанки», в 2017 году подписала с сирийским правительством меморандум: она обязуется освобождать от террористов ИГИЛ нефтяные и газовые поля в Сирии, а потом их охранять, получать за это она будет по 25 процентов от дохода с каждого месторождения.

В бой 7 февраля эти бойцы шли как раз за такое месторождение и попали под американскую авиацию. Только освобождать его собирались не от игиловцев.

До сирийской провинции Дейр эз-Зор у всех мировых борцов с терроризмом руки дошли летом 2017 года.

И между этими силами добра началось состязание, в котором победитель должен был получить джекпот: нефтяные и газовые месторождения, которые прежде кормили всю Сирию.

Провинция Дейр эз-Зор разделена на две части, условно западную и восточную, рекой Ефрат. Основная доля нефтяных и газовых полей находится в пустыне на левом — восточном — берегу. До минувшей осени все они были в руках ИГИЛ. Нефть и газ с этих месторождений давали террористам львиную долю их доходов. С одного только «Аль Танак» игиловцы получали до 17 тысяч баррелей нефти в сутки, а с «Аль Омар» — до 13 тысяч. В марте 2015 года американский спецназ ликвидировал «главного нефтяника» ИГИЛ Абу Сайяфа и захватил его документацию. И тогда выяснилось: добывая углеводороды кустарными методами и с огромными издержками, продавая их в два-три раза дешевле, чем на мировом рынке, игиловцы за полгода получили доход в 289,5 миллиона долларов.

Курды «чистили» Дейр эз-Зор с северо-запада и на левом берегу Евфрата оказались первыми. Им досталось с десяток богатых нефтяных и газовых месторождений и заводов. Проасадовские силы, в рядах которых сражались бойцы Вагнера, продвигались с юго-запада и дальше Евфрата не прошли. Им удалось освободить и взять под охрану всего три небольших месторожденьица: «Аль Харата», «Аль Шула» и «Аль Таим». Игиловцы с них выжимали от 600 до 1000 баррелей в сутки. Четверть доходов от всего этого — кот начхал. Особенно обидно, когда знаешь, что в двухстах метрах, за рекой — Клондайк, но он в руках курдов.

В конце сентября курды вытеснили ИГИЛ с очередного месторождения — «Табия». Это газовые поля, с которых перед самой войной, на фоне упавшей добычи, сирийцы получали по два миллиона кубометров ежедневно. А потенциал месторождения — 13 миллионов кубометров газа в сутки. Другое название месторождения — «Коноко»: его открыла и в начале 2000-х годов эксплуатировала американская компания ConocoPhillips. Она же построила современный газоперерабатывающий завод.

Под контролем курдов «Коноко» оказалось 23 сентября. На следующий день проасадовские силы попытались его отбить. Сирийская оппозиция была потрясена вероломством, она обвинила в авианалетах Россию: дескать, в то время как она, оппозиция, бьется с террористами, «российские боевые самолеты обстреляли бойцов Сирийских демократических сил… на крупном газовом месторождении, отвоеванном накануне у боевиков», — написала The Washington Post. Россия в ответ обвинила Соединенные Штаты в «двуличной политике». В общем, захватить месторождение не удалось.

Тем временем российские военные построили через Евфрат 210-метровый понтонный мост. Объясняли так: по нему на восточный берег будут перебрасывать солдат Сирийской арабской армии, бронетехнику и грузы. Зачем перебрасывать правительственные войска в стан оппозиции — это они, видимо, знали. Мост был отличный, обещали, что по нему смогут проходить 8 тысяч бронемашин в сутки. Сирийское правительство сообщало, что с момента его постройки значительно улучшилась гуманитарная обстановка на левом берегу Евфрата. Наверное, имели в виду, что с помощью моста для бронетехники сирийское правительство курдов подкармливало.

Потом были, вероятно, какие-то переговоры между российской стороной и оппозицией. Потому что 19 октября бейрутская газета Almasdar News вдруг сообщила, что курды согласились передать России «газовое месторождение «Коноко» и прилагающуюся к нему штаб-квартиру на востоке провинции Дейр эз-Зор». И что туда, на «Коноко», уже приехали по приглашению курдов «российские наземные войска». А таких войск, как мы помним, у России в Сирии нет. Кто на самом деле приехал в гости на газовые поля — можно только догадываться. Но процесс передачи месторождения этим людям как-то затянулся, и тогда, в октябре, дальше дружеского визита «наземных войск» дело не пошло.

В начале января неожиданно рухнул мост. Уровень воды в Евфрате резко поднялся — и его просто смыло. Газета Минобороны «Красная звезда» обвинила американцев в том, что это они нарочно устроили наводнение, чтобы сломать наш мост. «Резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — сообщило издание. Американцы все отрицали.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, в районе их города Африна. Курды рассчитывали на поддержку со стороны России. Но Россия поставила условие: добровольно передать анклав под контроль президента Асада — и тогда Анкара откажется от своих планов. Курды даже обсуждать это не хотели. Через 9 дней в Сочи начался Конгресс сирийского нацдиалога, и в числе сил оппозиции, приехавших на него, не оказалось курдов. Сами они заявили, что Москва их не пригласила. В общем, стало понятно, что отношения испорчены окончательно. А значит, тем самым «наземным войскам», что ездили в гости на «Коноко», месторождения не видать.

И 7 февраля «наземные войска» решили взять то, что им обещали и не дали. Знало ли их командование о том, что американская авиация пообещала ответить? Кто вообще отдавал им приказы, передал ли им кто-то предупреждение? На данный момент это до сих пор неизвестно, также, как число и имена погибших в этой неудавшейся атаке.

Газета «Фонтанка.ру» не раз рассказывала, что формально такой структуры, как ЧВК Вагнера, не существует. Нанимаясь воевать за деньги сначала в Донбассе, а потом в Сирии, бойцы ЧВК заключали трудовые контракты с другими юрлицами. Но все эти структуры, по данным «Фонтанки», связаны с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Компания «Евро Полис», подконтрольная ему же, по информации «Фонтанки», в 2017 году подписала с сирийским правительством меморандум: она обязуется освобождать от террористов ИГИЛ нефтяные и газовые поля в Сирии, а потом их охранять, получать за это она будет по 25 процентов от дохода с каждого месторождения.

В бой 7 февраля эти бойцы шли как раз за такое месторождение и попали под американскую авиацию. Только освобождать его собирались не от игиловцев.

До сирийской провинции Дейр эз-Зор у всех мировых борцов с терроризмом руки дошли летом 2017 года. И между этими силами добра началось состязание, в котором победитель должен был получить джекпот: нефтяные и газовые месторождения, которые прежде кормили всю Сирию.

Провинция Дейр эз-Зор разделена на две части, условно западную и восточную, рекой Ефрат. Основная доля нефтяных и газовых полей находится в пустыне на левом — восточном — берегу. До минувшей осени все они были в руках ИГИЛ. Нефть и газ с этих месторождений давали террористам львиную долю их доходов. С одного только «Аль Танак» игиловцы получали до 17 тысяч баррелей нефти в сутки, а с «Аль Омар» — до 13 тысяч. В марте 2015 года американский спецназ ликвидировал «главного нефтяника» ИГИЛ Абу Сайяфа и захватил его документацию. И тогда выяснилось: добывая углеводороды кустарными методами и с огромными издержками, продавая их в два-три раза дешевле, чем на мировом рынке, игиловцы за полгода получили доход в 289,5 миллиона долларов.

Курды «чистили» Дейр эз-Зор с северо-запада и на левом берегу Евфрата оказались первыми. Им досталось с десяток богатых нефтяных и газовых месторождений и заводов. Проасадовские силы, в рядах которых сражались бойцы Вагнера, продвигались с юго-запада и дальше Евфрата не прошли. Им удалось освободить и взять под охрану всего три небольших месторожденьица: «Аль Харата», «Аль Шула» и «Аль Таим». Игиловцы с них выжимали от 600 до 1000 баррелей в сутки. Четверть доходов от всего этого — кот начхал. Особенно обидно, когда знаешь, что в двухстах метрах, за рекой — Клондайк, но он в руках курдов.

В конце сентября курды вытеснили ИГИЛ с очередного месторождения — «Табия». Это газовые поля, с которых перед самой войной, на фоне упавшей добычи, сирийцы получали по два миллиона кубометров ежедневно. А потенциал месторождения — 13 миллионов кубометров газа в сутки. Другое название месторождения — «Коноко»: его открыла и в начале 2000-х годов эксплуатировала американская компания ConocoPhillips. Она же построила современный газоперерабатывающий завод.

Под контролем курдов «Коноко» оказалось 23 сентября. На следующий день проасадовские силы попытались его отбить. Сирийская оппозиция была потрясена вероломством, она обвинила в авианалетах Россию: дескать, в то время как она, оппозиция, бьется с террористами, «российские боевые самолеты обстреляли бойцов Сирийских демократических сил… на крупном газовом месторождении, отвоеванном накануне у боевиков», — написала The Washington Post. Россия в ответ обвинила Соединенные Штаты в «двуличной политике». В общем, захватить месторождение не удалось.

Тем временем российские военные построили через Евфрат 210-метровый понтонный мост. Объясняли так: по нему на восточный берег будут перебрасывать солдат Сирийской арабской армии, бронетехнику и грузы. Зачем перебрасывать правительственные войска в стан оппозиции — это они, видимо, знали. Мост был отличный, обещали, что по нему смогут проходить 8 тысяч бронемашин в сутки. Сирийское правительство сообщало, что с момента его постройки значительно улучшилась гуманитарная обстановка на левом берегу Евфрата. Наверное, имели в виду, что с помощью моста для бронетехники сирийское правительство курдов подкармливало.

Потом были, вероятно, какие-то переговоры между российской стороной и оппозицией. Потому что 19 октября бейрутская газета Almasdar News вдруг сообщила, что курды согласились передать России «газовое месторождение «Коноко» и прилагающуюся к нему штаб-квартиру на востоке провинции Дейр эз-Зор». И что туда, на «Коноко», уже приехали по приглашению курдов «российские наземные войска». А таких войск, как мы помним, у России в Сирии нет. Кто на самом деле приехал в гости на газовые поля — можно только догадываться. Но процесс передачи месторождения этим людям как-то затянулся, и тогда, в октябре, дальше дружеского визита «наземных войск» дело не пошло.

В начале января неожиданно рухнул мост. Уровень воды в Евфрате резко поднялся — и его просто смыло. Газета Минобороны «Красная звезда» обвинила американцев в том, что это они нарочно устроили наводнение, чтобы сломать наш мост. «Резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», — сообщило издание. Американцы все отрицали.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов, в районе их города Африна. Курды рассчитывали на поддержку со стороны России. Но Россия поставила условие: добровольно передать анклав под контроль президента Асада — и тогда Анкара откажется от своих планов. Курды даже обсуждать это не хотели. Через 9 дней в Сочи начался Конгресс сирийского нацдиалога, и в числе сил оппозиции, приехавших на него, не оказалось курдов. Сами они заявили, что Москва их не пригласила. В общем, стало понятно, что отношения испорчены окончательно. А значит, тем самым «наземным войскам», что ездили в гости на «Коноко», месторождения не видать.

И 7 февраля «наземные войска» решили взять то, что им обещали и не дали. Знало ли их командование о том, что американская авиация пообещала ответить? Кто вообще отдавал им приказы, передал ли им кто-то предупреждение? На данный момент это до сих пор неизвестно, также, как число и имена погибших в этой неудавшейся атаке.

Ирина Тумакова, «Новая газета»