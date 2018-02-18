Лью Клаасен: До конца года биткоин поднимется в цене до $40 000 2 18.02.2018, 16:37

Исполнительный директор Bitcoin Foundation предсказал рост цены биткоина и обвал альткоинов.

Исполнительный директор Bitcoin Foundation Лью Клаасен убежден, что до конца 2018 года биткоин поднимется в цене до $40 000, в то время как большая часть альткоинов, наоборот, значительно подешевеет. Такое мнение он высказал в ходе конференции Startup Grind в Калифорнии, сообщает Business Insider.

По словам Клаасена, обесцениться могут до 90% альткоинов, но это также означает, что стартапы пробуют делать что-то совершенно новое и поэтому очень рискованное. В то же время крах многих монет будет связан и с растущим числом мошеннических схем, предлагающих на волне криптовалютного хайпа крайне схемы быстрого обогащения.

Напомнив о старом правиле не инвестировать больше, чем можно себе позволить потерять, Клаасен, тем не менее, верит, рынок в итоге справится и с мошенниками, сообщество научится лучше разбираться в этой сфере, и все меньше людей будут терять средства из-за аферистов.

«Эта та проблема, которую рынок умеет хорошо решать», — сказал он.

Затронув вопрос цены биткоина, Клаасен предположил, что инвесторы еще некоторое время будут наблюдать волатильность, сопоставимую с событиями последних трех месяцев, в течение которых криптовалюта за короткий отрезок времени выросла до $20 000, а затем упала почти до $6 000.

После этого, считает он, наступит период относительного затишья, который может продлиться от трех до шести месяцев. В это время цена биткона, скорее всего, будет оставаться в «боковом» тренде, однако уже в III-IV кварталах снова пойдет вверх и доберется в итоге до $40 000.

«Это хорошо, потому что у нас будет время поработать над технологией перед следующим повышением», — сказал Клаасен.

Лью Клаасен был назначен на пост исполнительного директора Bitcoin Foundation летом 2016 года.