Генерал США: Javelin усилят позиции Украины 2 18.02.2018, 16:52

Бен Ходжес

Бен Ходжес заявил, что эти ракеты будут поставлены в Украину в ближайшее время.

Бен Ходжес напомнил, что в Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы.

Предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin усилит позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, но украинская оборонная промышленность и сама способна производить подобное ракеты, передает DW.

Об этом заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес.

"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?", – подчеркнул американский генерал.

При этом Ходжес назвал Javelin "лучшими в мире" и добавил, что эти ракеты будут поставлены Украину "в ближайшее время".

Он отметил, что "Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории".

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, Ходжес подчеркнул, что "ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону".

Американский генерал считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия. Но мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

На этой неделе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ПТРК Javelin появятся в Украине, когда это будет необходимо. По мнению Полтарака, США поставят комплексы уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.