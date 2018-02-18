Беларусь и Украина обошли россиян в медальном зачете Олимпиады 18.02.2018, 17:18

Беларусь занимает 15 место, россияне - на 20-й позиции.

Выступающий во фристайле украинский спортсмен Александр Абраменко в воскресенье принес своей стране первую золотую медаль на Олимпийский играх в Пхёнчхане. Он опередил китайца Цзю Цзоньяня и Илью Бурова из России.

Ранее, 16 февраля, и также во фристайле открыли счет золотым медалям и спортсмены из Беларуси. На пьедестал почета поднялась Анна Гуськова. Вчера серебряную награду завоевала биатлонистка Дарья Домрачева.

Золотые медали, полученные украинскими и белорусскими спортсменами, позволили их командам обойти в неофициальном медальном зачете олимпийских спортсменов из России.

Беларусь занимает 15 место, Украина делит с Польшей 17 и 18 место, россияне пока на 20 позиции. А в лидеры в командном зачете вышли норвежцы, опережающие сборную Германии по количеству медалей.