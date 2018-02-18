Премьер Молдовы на конференции в Мюнхене призвал РФ вывести войска из Приднестровья 18.02.2018, 17:28

Павел Филип

Фото: REUTERS/ Viktor Dimitrov

Павел Филип также выразил озабоченность «ситуацией неопределенности, нависшей над Восточной Европой».

Премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе своего субботнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил надежду на то, что Россия выведет свои войска с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). По его словам, это позволило бы странам иметь "сбалансированные, дружеские отношения" (цитата по ТАСС).

Филип, отметив "непростую ситуацию" в отношениях между государствами, выразил надежду на "искреннее желание России помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы", передает newsru.com.

Глава молдавского правительства также выразил озабоченность "ситуацией неопределенности, нависшей над Восточной Европой". Он считает, что по Евросоюзу сейчас проходят основные линии геополитического раскола между Востоком и Западом.

Напомним, в январе спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что его страна намерена подсчитать ущерб от присутствия российских военных на территории Приднестровья за последние 25 лет, а затем выставить счет Москве.

По словам Канду, Россия в Приднестровье является "оккупационной силой". "Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное присутствие, такое же как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских сил в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос дойдет до ООН", - утверждал спикер.

Он также отметил, что Россия своими действиями нарушает международное право. "Мы намерены нанять международную юридическую фирму для расчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться миллиардами долларов", - добавил спикер молдавского парламента.