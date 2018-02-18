Как в стародавнем Крево справили Масленицу 18.02.2018, 17:39

Фото: kp.by

Местом для гуляний выбрали Юрьеву гору - самую высокую среди кревских холмов.

Масленичные гуляния в последнюю неделю перед православным Великим постом проходят по всей Беларуси. Выпроводили зиму и в Крево - да так, чтобы уже не вернулась!

- В городе все по сценарию делается, а там мы были хозяевами положения - сами себе праздник сделали, все, как раньше! - рассказывает kp.by Мария Снитко, руководитель столичного фольклорного коллектива «Мілавіца» из Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь».

Гости из Минска помогли кревским отпраздновать Масленицу как положено - с песнями, плясками и зимними играми.

- Мы спели все масленичные песни, потом катались на качелях - это забывается, но это тоже масленичная традиция, когда парни девушек на качелях под песни раскачивают. И с горы спускались на мешках с сеном - и по одному, и паровозиком. Насмеялись! И блины тоже ели. Все было так, как раньше делали в деревнях. Нам даже домой ехать не хотелось, - улыбается Мария Снитко.

- У нас такой Масленицы давно не было! - признаются местные.

Местом для гуляний выбрали Юрьеву гору - самую высокую среди кревских холмов.

- С Юрьевой горы вид такой, что дух захыватывает. Кругом видать и католический храм, и православный, и развалины Кревского замка... - восхищаются стародавним Крево артисты из Минска.

А в конце праздника сожгли чучело куклы Марены, которая символизирует конец зимы.

Считается, что вскоре после Масленицы должна наступить весна. И хотя погода в Беларуси умеет преподносить сюрпризы, хочется верить, что после таких проводов зима уж точно должна уйти!