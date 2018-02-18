Путин – всё? Алексндр Сотник, sotnik-tv.com

18.02.2018, 17:51

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Александр Сотник

Отныне правитель России нужен только самому себе.

Урфин Джюс заболел. Его деревянных солдатиков в Сирии превратили в опилки и засыпали в гробы. От 200 до 600 буратин, внезапно возомнивших из себя Рэмбо с «калашами», отправились на Родину в форме недвижимости, распростившейся с мечтой о великой России и вселенской гегемонии. Как сказал один из выживших, «с нами как с чертями поступили». А вы и есть черти. И фюрер ваш – Сатана. И сколько ни прикрывайтесь «триколором» с полосатыми тряпками да средневековым казачьим происхождением – молитесь вы деньгам, а не Отчизне. Плевать вам на нее, несчастную и вымирающую. Её насилуют, а вы за деньги этих извращенцев стройными фашистскими рядами отправляетесь убивать на Донбасс и в Сирию. Туда вам и дорога: от деревянных мозгов – к деревянным ящикам. Будьте покойны: если бы французский клуб любителей мушкетеров возомнил из себя Д’Артаньянов и отправился бы с мушкетами «отжимать» у курдов нефтяные скважины «во славу Де Тревиля» – с ними поступили бы точно так же, позабыв про дедушкины подвиги у Ла Рошели.

Когда стало известно о болячке Путина – многие возбудились: уж не окочурится ли ненароком «наше всё»? Не освежит ли в памяти бессмертное «Лебединое озеро», которое уже впору включать в реестр экстремистских произведений? «Путин отменил все публичные мероприятия»! То ли рыло свежим ботоксом закачивает, то ли рога полирует, а то и впрямь – прихворнул от злости. Но публику перед переназначением все равно надо развлекать – что бы ни случилось, а «под сурдинку» - осуществлять «зачистку».

Пока Олег Дерипаска был «членом семьи Ельцина» - его не трогали, и все у него шло хорошо. Единственная неприятность – авторучку путину как-то небрежно подал во время нервного заседания. Но даже после этого его не трогали. Но стоило ему бросить Полину Юмашеву – дочь Валентина Юмашева, мужа Татьяны Дьяченко – как в его седую бороду тотчас вцепилась секс-рыбка Настя, растрезвонившая о размерах члена и расовых пристрастиях фигуранта. Да еще слила в эфир интимные геополитические разговорчики с заместителем председателя Правительства Сергеем Приходько, курирующем международные направления, а в свободное от работы время – ищущим плотских наслаждений в объятиях рыбьих плавников. Дерипаска, конечно, подал в суд, но от запаха тухлой селедки уже не отмыться – тем более что Рыбка оказалась разговорчивой, продолжает вещать и биться «об лед» не собирается.

Секс-скандалы – излюбленная тема спецслужб. В новейшей истории России в них засвечивались многие: от прокурора Скуратова – до некоторых членов оппозиции. Но, в отличие от последних, пикантные кадры с участием которых охотно тиражировали все федеральные СМИ, - любовные приключения Дерипаски тотчас были засекречены Роскомнадзором и объявлены «государственной тайной за семью печатями и двадцатью замками на железных трусах супружеской верности». Но подлинные неприятности у Дерипаски только начинаются. Выскочив из списка «неприкасаемых», олигарх лишился защиты «папы», и можно не сомневаться, что отныне его самого будут рвать на куски кремлевские пираньи – до тех пор, пока не отдаст все, что, как они полагают, отныне причитается им. Кормовая база сужается, а жрать хочется как никогда.

Катастрофа гражданского самолета «Саратовских авиалиний» - еще одна загадка, разгадывать которую придется не сейчас, а гораздо позже. Потому что сегодня никто правды не расскажет. Каким образом обломки разметало в радиусе километра, если, как утверждает следствие, ни взрыва на борту, ни столкновения с другим объектом не было? Сам лайнер выпущен 4 года назад, он был исправен. И если даже сбитый БУКом Малазийский боинг, упав с высоты 10 тыс. метров, не был настолько фрагментирован, и даже тела погибших сохранились – то каким образом, не набравший высоту АН-148, внезапно развалившись в воздухе, превратил пассажиров в «биоматериал»? Каким образом за несколько часов спецслужбы сделали однозначный вывод, что «взрыва не было», если обломки самолета были исследованы не все? Как получилось, что бортовые самописцы, обычно крепящиеся намертво в хвосте лайнера, оказались разбросаны на дальнем друг от друга расстоянии?

По некоторым данным, тем злополучным рейсом летели весьма значительные люди. К примеру, некий российский бизнесмен Сергей Миллиан, некогда помогавший американцам исследовать историю бизнеса Дональда Трампа. В списках погибших он проходит под именем Сергея Панченко. Также в этой катастрофе обрел покой главный финансовый директор Росатома Вячеслав Иванов, когда-то участвовавший в сделке Хилари Клинтон с Россией в 2009 году. В списке погибших числятся и еще несколько имен, имевших непосредственное отношение к «русскому досье», но отныне вычеркнутых из него посредством трагических обстоятельств.

Все это можно было бы обозвать конспирологией, если бы не одно «но». Россией правят спецслужбы, и катастрофы – их излюбленный конек. Достаточно вспомнить «зачистки» на личностном поле опасных для режима Галины Старовойнотов, Святослава Федорова, Александра Лебедя, Александра Литвиненко, Бориса Немцова. И этот черный список можно продолжать.

Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате заявил, что в ближайшее время будут оглашены очередные экономические санкции против России. И касаться они будут непосредственно фигурантов «кремлевского списка». Тут есть от чего заболеть. Накрыться одеялом и проткнуть рогами подушку.

Четвертый срок Владимира Путина станет рекордным по уровню жестокости. Его диктаторская болезнь вступила в завершающую фазу. Этот срок ознаменуется местью всем, кто сопротивлялся и противился. «Скощухи не будет». Отскочит по всем. Две войны – украинской и сирийской – уже недостаточно. Ему необходима третья: либо локальная, внутри России, и под этот случай «удачно» подпадает Дагестан со свежими зачистками и посадками местных чиновников, либо – глобальная «горячая». Последнее предположение весьма критично, ибо, в случае «замаха» в сторону НАТО войнушка закончится часа за 3-4. Российская армия слаба, и скорее напоминает потешно-парадные войска, не способные вести боевые действия в условиях современной войны. Она будет нашинкована так же мелко, как и «казачье» с начищенными до блеска дедушкиными крестами.

А пока – глав-черт болен. В его полушариях мечутся шальные мысли о выходе из тупика, в который он загнал себя сам. И не найдется никого, кто предложил бы ему чаю. Ни одной дрожащей руки с табакеркой. Даже шарфик отказывается завязаться в тугой узел. Одна только Собчак уныло стучит копытами у здания Верховного Суда в надежде помочь «крестному отцу» вновь отмыться добела и вернуть былую политическую девственность.

Не поможет. Отныне Путин нужен только самому себе. И долго ли продлится этот период одинокой необходимости – одному Золотову известно.

Алексндр Сотник, sotnik-tv.com