Спецслужбы Израиля сорвали покушение террористов на министра обороны 18.02.2018, 18:47

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Авигдор Либерман

Фото с сайта avigdorliberman.info

Палестинские боевики планировали взорвать министра обороны Израиля Авигдора Либермана вместе с его кортежем.

Спецслужбам Израиля удалось сорвать план террористов, планировавших совершить покушение на министра обороны страны Авигдора Либермана, сообщает РБК со ссылкой на Jerusalem Online со ссылкой на заявление правоохранительных органов. Боевики планировали взорвать на пути следования кортежа министра мощную бомбу.

Спецслужбам Израиля удалось задержать шестерых боевиков, готовивших нападение. По информации издания, они являются членами группировки «Палестинский исламский джихад». Эта группировка признана террористической в США, ЕС и ряде других стран и выступает за уничтожение государства Израиль. Задержанные участники группировки были жителями палестинских деревень, расположенных близ Вифлеема. У ячейки было два руководителя: один из них, в возрасте 32 лет, дважды арестовывался за участие в действиях «Исламского джихада» и подготовку террористических актов. Второй, мужчина 25 лет, два года провел в заключении по обвинениям в подготовке террористических атак.

Как установили спецслужбы, палестинские террористы выяснили регулярный маршрут движения кортежа Либермана по Западному берегу реки Иордан. На этой дороге они намеревались установить мощный фугас и взорвать машину с министром. Однако их планы на начальном этапе раскрыла Общая служба безопасности Израиля («Шабак»). Агенты спецслужбы выявили попытки террористов приобрести взрывчатку для бомбы. Кроме того, были выявлены их связи с радикальными группировками в секторе Газа, откуда боевики, как заявили в израильских спецслужбах, получали финансирование.

Авигдор Либерман стал главой Минобороны Израиля в 2016 году. Он родился в 1952 году в Кишиневе и при рождении его звали Эвик Львович Либерман. В СССР он успел окончить Кишиневский сельскохозяйственный институт, однако в 1978 году вместе с родителями эмигрировал в Израиль, где поступил в Иерусалимский университет. Во время учебы он вступил в правоцентристскую партию «Ликуд», лидер которой, Биньямин Нетаньяху, позднее стал премьер-министром Израиля.

Сообщение о срыве покушения боевиков на министра обороны Израиля пришло во время очередного обострения в Палестине. 17 февраля четверо израильских военнослужащих были ранены при подрыве бомбы у границы автономии. После этого армия Израиля открыла огонь по палестинскому наблюдательному посту в южной части сектора Газа. Позднее, в ночь на 18 февраля, ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам на арабской территории.