Гіт Мэрылін Манро загучаў па-беларуску 18.02.2018, 19:03

Мэрилин Монро

Фото: Getty Images

Менская студыя пераагучыла па-беларуску вядомую песьню I Wanna Be Loved by You.

Менская студыя «Gavarun_by» пераагучыла па-беларуску вядомую песьню I Wanna Be Loved by You («Хачу быць каханаю табой») з сусьветна вядомай музычнай камэдыі «Some Like It Hot» («Хтосьці любіць гарачае»; іншая назва — «У джазе толькі дзяўчаты»; 1959), дзе яе сьпявае Мэрылін Манро, паведамляе «Радыё Свабода».

Пераклала песьню суполка Varta project: Ксенія Капіца і Abiboka.

Выканала Таша Мурзэнштольц.