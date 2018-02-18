Станислав Гладченко: Еще чуть-чуть, было бы первое место

Станислав Гладченко: Еще чуть-чуть, было бы первое место2
- 18.02.2018, 20:15
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Белорусский фристайлист прокомментировал суперфинал на Олимпиаде-2018.
Белорусский фристайлист Станислав Гладченко по окончании суперфинала на Олимпиаде-2018 рассказал, какие чувства его одолевают.
- Чего больше сейчас: опустошения, удовлетворения?
- Пока непонятно, что внутри. И рад как-то, что попал в суперфинал, и просто обидно. Понимаю: еще чуть-чуть, приземлился бы сзади... Было бы первое место, — цитирует Гладченко «Прессбол».
Гладченко, в решающей попытке заявивший сложный прыжок, не справился с приземлением и занял 6-е место.