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Станислав Гладченко: Еще чуть-чуть, было бы первое место

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  • 18.02.2018, 20:15
  • 4,366
Фото: belta.by

Белорусский фристайлист прокомментировал суперфинал на Олимпиаде-2018.

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко по окончании суперфинала на Олимпиаде-2018 рассказал, какие чувства его одолевают.

- Чего больше сейчас: опустошения, удовлетворения?

- Пока непонятно, что внутри. И рад как-то, что попал в суперфинал, и просто обидно. Понимаю: еще чуть-чуть, приземлился бы сзади... Было бы первое место, — цитирует Гладченко «Прессбол».

Гладченко, в решающей попытке заявивший сложный прыжок, не справился с приземлением и занял 6-е место.


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