Вооруженный мужчина расстрелял людей у церкви в Дагестане 18.02.2018, 20:18

3,904

Фото: mo-kizlyar.ru

Стрельба произошла у храма Георгия Победоносца.

Неназванный вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре возле православного храма. По официальным данным, пять человек погибли, передает ВВС.

Нападавший был убит. В Следственном комитете заявили, что его личность установлена, это местный житель 1995 года рождения.

Мэр Кизляра Александр Шувалов рассказал ТАСС, что "люди после службы выходили вечером из церкви" и неизвестный начал в них стрелять.

Ружье и нож

Изначально сообщалось о четырех погибших, однако позже в минздраве Дагестана сообщили, что одна женщина скончалась на операционном столе.

Еще четыре человека были ранены, среди них двое сотрудников правоохранительных органов. "Состояние двух пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое, им сейчас проводят операции. Состояние двоих полицейских средней степени тяжести, у них ранения нижних конечностей, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.

Интерфакс сообщал, что нападавший подошел к толпе с женой, но женщина убежала до начала стрельбы и впоследствии была задержана.

Однако позже в пресс-службе МВД Дагестана опровергли эту информацию: "По нашим сведениям, не было никакой задержанной женщины. Был один преступник, который стрелял в толпу. И его в последующем уничтожили", - цитирует заявление Интерфакс.

Настоятель храма Георгия Победоносца, возле которого произошла стрельба, рассказал РБК, что стрелявший кричал "Аллаху акбар".

"Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож", - заявил он.

В СКР по Дагестану сообщили, что по факту нападения возбуждено дело по двум статьям - убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В Кизляр прибыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, меры безопасности усилены. По данным Интерфакса, установлено место проживания преступника, там уже идут обыски.