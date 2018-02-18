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В понедельник в Беларуси ожидается до -5

  • 18.02.2018, 20:30
  • 1,115

Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.

19 февраля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во многих районах ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный слабый.

Столбик термометра ночью покажет от 4 до 10 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется -5 ... + 1.


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