В понедельник в Беларуси ожидается до -5
- 18.02.2018, 20:30
- 1,115
Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.
19 февраля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.
Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во многих районах ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный слабый.
Столбик термометра ночью покажет от 4 до 10 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется -5 ... + 1.