Частные армии: кто танцует Вагнера 18.02.2018, 21:14

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Фото с сайта sprotyv.info

Мировой опыт использования частных военных компаний.

Частные военные компании – не российское изобретение. Они уже не первый год участвуют в конфликтах по всему миру. ЧВК, а не просто группы наемников, появились в середине 60-х годов прошлого века, пишет «Настоящее время».

Первую основали бывшие офицеры британского воздушного спецназа. Они работали в Замбии и Сьерра-Леоне – тренировали бойцов и консультировали военных. Позже компания Watchguard International перебралась на Ближний Восток. Считается, что она была связана с неудачной попыткой переворота в Ливии.

А у них в Америке

Когда закончилась холодная война, несколько миллионов военных ушли в отставку. И начали искать работу на стороне – пополняя ряды разнообразных частных военных компаний. Тогда же, в 90-е, была основана, пожалуй, самая известная компания наемников – Blackwater. Сначала они просто тренировали солдат, а после массового убийства в школе Колумбайн обучали полицейских. Все изменилось после вторжения американских войск в Афганистан. Лучшие люди Blackwater охраняли штаб-квартиру ЦРУ и команду, ответственную за поиск Усамы бен Ладена.

В сентябре 2007-го сотрудники Blackwater были в составе конвоя с американскими дипломатами в Багдаде. Они открыли огонь по мирным жителям – 17 человек погибли, 20 были ранены. Позже военные настаивали, что их атаковали.

Спустя несколько лет их осудили за непреднамеренное убийство. Еще одного сотрудника компании обвиняли в том, что он, будучи пьяным, застрелил охранника вице-президента Ирака. Тогда же Сенат США начал активно обсуждать регулирование операций ЧВК. А Blackwater занялась ребрендингом. Сейчас компания называется Academi, а бывший глава выпустил книгу о методах ее работы.

Еще одна крупная американская ЧВК – DynCorp. Она предоставляла услуги американскому правительству сразу в нескольких зонах конфликта. Сейчас они тренируют полицейских в Афганистане и содействуют в антинаркотических операциях. В конце 90-х и начале нулевых сотрудников компании неоднократно обвиняли в сексуальных преступлениях – насилии над несовершеннолетними и даже торговле людьми в Боснии и Колумбии. 96% дохода DynCorp получает от федеральных властей США.

DynCorp – дочерняя компания Cerberus Capital Management. Ее глава Стивен Файнберг дал почти миллион долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Источники The New York Times сообщали, что Файнберг активно лоббирует расширение роли ЧВК в американских военных операциях.

Домашние наемники

Впрочем, ЧВК работают и вне зон конфликта – израильскую ICTS International создали бывшие сотрудники авиакомпании "Эль Аль" и спецназовцы. Они занимаются безопасностью на транспорте – охраняют вокзалы и аэропорты, разрабатывают системы скрининга пассажиров и вычисления террористов. Еще одна израильская компания – "Микуд" – по контракту с властями Израиля обслуживает пограничные пункты на границе с Сектором Газа.

В России кроме "ЧВК Вагнера" существовала компания "Славянский корпус". Она участвовала в войне в Сирии на стороне правительственных войск Башара Асада. "Славянский корпус" был зарегистрирован в Гонконге, но сформирован из бывших российских военных. В Сирию они поехали в 2013 году – охранять нефтяные месторождения в районе Дейр-эз-Зора. Согласились за зарплату в 5 тысяч долларов в месяц и компенсацию в несколько десятков тысяч за смерть или инвалидность. "Славянскому корпусу" удалось провести одну операцию, но не очень успешно. А по возвращению в Россию ее участников, а заодно и руководителей компании осудили – по статье о наемничестве.

Кто танцует Вагнера

Человеком, который финансирует российскую "ЧВК Вагнер", называют Евгения Пригожина, бизнесмена из ближнего окружения Владимира Путина, который известен тем, что работает по госконтрактам Минобороны.

Он не только кормит солдат и президента и связан с компаниями, которые собирают наемников, но еще и занимается интернет-троллингом и вообще интернетом в широком смысле. Известные теперь уже на весь мир "фабрики троллей", платные комментаторы-боты – это тоже бизнес Пригожина.

И именно сотрудники базирующегося в Санкт-Петербурге "Агентства интернет-исследований" вместе с самим Пригожиным оказались в списке обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США, опубликованном на сайте Министерства юстиции. Пригожину и еще 12 россиянам предъявлено обвинение во вмешательстве в американские выборы. Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США всех 13 обвиненных россиян.