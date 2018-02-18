Пять признаков, которые дети наследуют от своих родителей 18.02.2018, 21:34

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Иллюстрационное фото

Гены оставляют за собой много загадок и вопросов.

Генетика — один из самых сложных отделов биологии, которая не изучена до конца, пишет from-ua.com. Удивительно, но даже несмотря на то, что современное общество высоко развито, гены оставляют за собой загадки и вопросы. Гены влияют на жизнь человека в целом: будь то склонность к тем или иным болезням или просто поведенческие реакции. Понятно, почему дети наследуют столько качеств от своих родителей. И вот какие именно:

1. Цвет глаз

Этот вопрос, скорее всего, волновал не одного родителя: с каким же цветом глаз родится мое чадо. Однозначно ответить на этот вопрос до рождения ребенка невозможно, но сделать предположение можно. Цвет глаз (да и другие характеристики организма) зависит от генов, доминантных и рецессивных. Чаще всего доминируют гены темных оттенков (карие глаза). Поэтому у супружеской пары, где у одного из партнёров глаза голубые, а у другого карие, вероятнее всего, родится малыш с карими глазами. Но природа непредсказуема, поэтому рождения голубоглазого младенца тоже возможно.

2. Цвет волос

В этом случае принцип примерно тот же, что и с цветом глаз. Преобладает темный цвет, а светлый остаётся рецессивным. Отличие в том, что гены влияют на работу клеток, которые производят меланин, который и определяет цвет волос.

Интересный факт: темноволосые супруги могут стать родителями светловолосого ребенка. Люди со светлыми волосами не могут произвести на свет темноволосого малыша (шанс есть, но он ничтожно мал).

3. Улыбка

Да, по наследству так же передаются зубы и челюсть. То, каким размером будут у ребенка зубы и какой формы будет челюсть, зависит полностью от родителей (чаще всего от отца, так как отцовские гены обычно доминируют в таких случаях). Это неплохо, однако если у папы имеются челюстно-лицевые патологии, то велика вероятность, что дитя унаследует все особенности.

4. Рост

То, что рост тоже зависит от генов, видно невооруженным взглядом. Но научно это ещё не подтвердилось официально. Учёные ведут исследования в этой области.

5. Ушная раковина

Ребенок наследует от родителей и форму, и размер ушной раковины. Известно, что в семье у сына и отца ушные раковины практически одинаковы и по-другому быть не может: это определено генами. Кстати, ещё до глубокого изучения генетики по ушной раковине проводился так называемый тест на отцовство.

Дети — это в прямом смысле наше продолжение. Генетика в какой-то степени определяет будущее человека, это надо помнить при планировании беременности.