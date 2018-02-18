Какие темы вышли на первый план в Мюнхене 18.02.2018, 21:42

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Фото: Andreas Gebert / dpa / Global Look Press

К традиционным уже темам добавились проблемы кибербезопасности.

Основными темами завершившейся 19 февраля Мюнхенской конференции по безопасности стали отношения Запада с Россией, ситуация на востоке Украины, кибербезопасность, кризис на Ближнем Востоке, общая глобальная безопасность и ядерное оружие. На 54-ю по счету конференцию приехали 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и обороны, пишет РБК.

Старые претензии

С критикой на Россию обрушился президент Украины Петр Порошенко — он призвал международное сообщество противостоять кремлевской «гибридной войне», которая постепенно набирает мировые масштабы «в попытках уничтожить» единство и демократию. По его словам, нужно доказать, что в Европе покончили «с шантажом и агрессией», и показать, что европейский континент — это место мира, стабильности и сотрудничества.

Не все европейские коллеги Порошенко поддержали его ожесточенную риторику в адрес России. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не акцентировал в своем выступлении внимание на Москве, а лишь подчеркнул, что ни Россия, ни Китай, ни США не должны пытаться расколоть Евросоюз. Он в основном говорил о том, что тесное партнерство Европы с США в решении актуальных глобальных проблем — в интересах не только Брюсселя, но и Вашингтона. Немецкие политики, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, после избрания в США президентом Дональда Трампа часто говорят о необходимости единства по обе стороны Атлантики.

Вчетвером не собрались

Начиная с 2014 года одной из главных тем в Мюнхене является ситуация на Украине. В этот раз украинская сторона сообщала, что впервые за год пройдет встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). В предыдущий раз они встречались также на мюнхенской конференции. Однако встреча так и не состоялась — делегациям не удалось согласовать время из-за того, что Зигмару Габриэлю пришлось уехать в Берлин.

В итоге в пятницу встретились только Лавров и Климкин. На встрече обсуждались вопросы освобождения пленных, введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, а также возможность возобновления работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) после выхода из него российских военных наблюдателей в декабре 2017 года.

Прорывными переговоры не стали. Как заявил Климкин, стороны «ни о чем не договорились». «Российская точка зрения другая. Будем работать дальше», — заявил он, отметив, что для Украины «очень важно», чтобы международное сообщество «могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями». Без этого, по его словам, дальнейшие переговоры и обсуждения невозможны.

Как напомнил вернувшийся на конференцию из Берлина Габриэль, после ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс могут быть ослаблены санкции против России. Предложенную Россией идею о вводе миссии ООН он назвал верной и «одной из немногих реалистичных возможностей» для прекращения конфликта на востоке Украины, несмотря на «фундаментальные противоречия» по поводу ввода миротворцев.

Тень выборов

В центре внимания в субботу на конференции были выступления представителей России и США. Накануне Министерство юстиции США предъявило обвинения по восьми пунктам 13 гражданам России и трем юридическим лицам за якобы предпринятые ими действия по вмешательству в кампанию по выборам президента США, на которых победил Трамп.

Герберт Макмастер

Фото: Alexander Pohl / Zuma / Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в Мюнхене, заявил, что представленные свидетельства о вмешательстве Москвы «по-настоящему неопровержимы». Если раньше определить причастную к вмешательству сторону было трудно не только по техническим причинам, но и из опасений раскрыть тем самым разведывательные возможности США, то теперь действия России расследуют правоохранительные органы, а причастность Москвы станет «очевидна каждому». Лавров, выступая в тот же день, заявил, что обвинения в адрес Москвы множатся постоянно. «Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней. Извините за не очень дипломатичное выражение», — добавил министр. Такая реакция главы российской делегации вызвала удивление главы Национальной разведки США Дэниеля Коутса. «Я поражен тем, что русские приезжают сюда каждый год, чтобы отрицать факты, независимо от того, кого они отправляют, включая министра иностранных дел», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Новая угроза

Все дни конференции обсуждалась и тема киберугроз. Наибольшей угрозой для мировой стабильности являются кибератаки, рассказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC. Основной задачей стран в ближайшие десять лет будет повышение кибербезопасности и защита информации. Министр напомнила, что любые враги, «которых только можно себе представить», в том числе «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), используют киберпространство в борьбе против Запада.

Но выработать общие подходы к решению проблемы кибератак участники конференции не смогли. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев предложил Герберту Макмастеру организовать консультации российских и американских экспертов в области кибербезопасности. Макмастер от предложения отказался: «Я удивлен, что есть какие-то свободные российские киберэксперты, учитывая то, насколько они активно вовлечены в подрыве наших демократий на Западе». Макмастер отметил, что США пока сомневаются в возможности заключения договоренностей с Москвой по вопросам кибербезопасности, однако «с радостью» бы пошли на диалог по этой теме, но только при условии, что Россия откажется от «используемой сложной формы шпионажа [в киберпространстве]». Пока же США, как следует из слов Макмастера, «будут изобличать и предпринимать шаги против тех, кто использует киберпространство, социальные сети и другие средства для того, чтобы проводить кампанию дезинформации, диверсий и шпионажа».

США нашли источник вируса NotPetya

15 февраля США обвинили Москву в совершении 27 июня 2017 года кибератаки с использованием вируса NotPetya на правительственные системы и компьютеры бизнес-структур на Украине. Как говорится в заявлении Белого дома, атака «распространилась по всему миру», затронув Европу, Азию и Америку, а общий ущерб от нее странам Азии и Запада Вашингтон оценил в «миллиарды долларов». До США в том же обвинила Россию Великобритания.